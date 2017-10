La Marató València de 2018 es retarda al 2 de desembre per a evitar la coincidència amb el mundial de motociclisme

L'organització de la Marató València Trinidad Alfonso EDP, a càrrec de la SD Correcaminos i l'Ajuntament de València, ha informat aquest dijous d'un canvi de data per a l'edició de 2018 i els anys següents. D'aquesta forma, el 38º Marató València se celebrarà el 2 de desembre de 2018.

La coincidència en el tercer cap de setmana de novembre, en el qual la millor marató d'Espanya s'havia assentat des de fa anys, amb la nova data del Gran Premi Motul de la Comunitat Valenciana en el circuit Ricardo Tormo de Xest, fa que ambdues proves no puguen conviure el mateix cap de setmana, ja que penalitzaria a tots dos esdeveniments i castigaria a la ciutat i l'hostaleria.

D'aquesta forma, l'organització ha decidit retardar la prova dues setmanes, per a no coincidir tampoc amb altres proves de marató en el calendari nacional, i cercar una data que permeta seguir mantenint el seu creixement internacional i, fins i tot, faça una mica més suportable la preparació a l'estiu per als corredors espanyols.

La Mitja Marató es retarda al final d'octubre

La Mitja Marató València Trinidad Alfonso EDP també modifica lleugerament la seua data de celebració en 2018. En el cas del Mitjà es retardarà una setmana, celebrant-se l'últim diumenge del mes d'octubre, per la qual cosa l'únic mitja marató Etiqueta Or de la IAAF a Espanya serà el 28 d'octubre.

D'aquesta forma, s'aconsegueix mantenir certa proximitat amb la Marató, ja que serveix com un vàlid test per a la prova de 42K per a molts corredors, a pesar que la millor mitja marató d'Espanya també té la seua pròpia entitat, com demostra el seu rècord d'inscrits en aquesta edició i el creixent nombre de corredors forans any a any.

El 10K València Trinidad Alfonso al costat de la Marató

El 2 de desembre de 2018 se celebrarà, per tant, també el 10K València Trinidad Alfonso, la prova que es disputa de forma paral·lela, encara que sense compartir espai en cap moment amb la marató, però sí permet als corredors que no han preparat la Marató València sumar-se a la festa corrent i competint en una eixida i meta igual en la Ciutat dels Arts i els Ciències.