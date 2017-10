El compte arrere comença amb un rècord mundial

Queden 144 dies perquè València siga seu del Mundial de Mitja Marató, la prova bianual en la qual competeixen els millors atletes de la categoria de plata de la llarga distància. La capital del Túria arreplega el testimoni de Cardif i es converteix en un referent del running a nivell global. I no podia fer-ho amb una millor presentació que el rècord mundial de la distància aconseguit per la corredora Joyciline Jepkosgei diumenge passat 22 d'octubre en la Mitja Marató València Trinidad Alfonso i que va baixar el crono fins a 1:04:51.

Així que, el pròxim 24 de març -una setmana després de l'explosió de les Falles- la ciutat de València pot tornar a fer història en els 21.097 metres. Un esdeveniment en el qual la ciutat ja s'està abocant i que albergarà a corredors de primer nivell i aficionats de tot el món. Amb motiu d'aquest esdeveniment eldiario.es ha pensat el blog "Carrera al mundial" des del qual informarà de les últimes novetats de l'esdeveniment.

A més, quan queden quatre mesos per a la carrera, el periodista Sergi Pitarch plantejarà un entrenament setmanal per a aficionats amb consells d'experts en fisioteràpia i podologia per a evitar lesions i arribar a la competició en la millor forma possible.

Com no i enmig del camí, el blog "Carrera al mundial" també informarà de carreres tan importants a la Comunitat Valenciana com són la Marató València Trinidad Alfonso o la Marató de la Serra d'Espadà. El millor d'arribar a la meta és haver gaudit del camí.

Per a començar a fer boca us deixem el vídeo del circuit del mundial de mitja marató de València.