Pablo Crespo ratifica la financiación ilegal del PP valenciano y señala también a Ricardo Costa

Este viernes se ha retomado el juicio de la Gürtel valenciana, por la financiación ilegal del PP de Francisco Camps, con gran expectación ante las nuevas "revelaciones" que puedan realizar Pablo Crespo o Álvaro Pérez 'El Bigotes', cuyos abogados solicitaron una suspensión de la vista para replantear sus estrategias de defensa a raíz de las confesiones de Francisco Correa y los nueve empresarios acusados.

Crespo ha reconocido que el Partido Popular valenciano les pagó en dinero negro para la caja 'b' de Francisco Correa, así como también ha confirmado que Orange Market facturó a los empresarios los actos de campaña del PP de Camps. Tras evitar inicialmente hacerlo, al final ha acabado señalando a Ricardo Costa como el dirigente que le indicó que los actos del PP los pagarán los empresarios (como Correa apuntó directamente en su declaración).

"En una reunión con Costa y Álvaro Pérez, Costa nos dijo que no tenían dinero para pagarnos y que la única solución era que cobráramos de los empresarios", ha declarado Crespo, quien ha puntualizado que el trabajo de 'El Bigotes' era el de "captar negocio".

"Fuimos a cobrarle a Alberto Fabra"

"A mi la solución de cobrar a los empresarios no me gustaba, pero al final aceptamos porque si no íbamos a entrar en concurso de acreedores", ha reconocido el exdirigente del PP gallego, quien ha puesto como ejemplo un acto del PP de Castellón: “Fuimos a cobrarle a Alberto Fabra que era el líder del PP local y nos dijo que eso lo pagaba el PP regional. Al final esa factura la pagó la empresa Piaf, que era de Castellón”.