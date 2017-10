Un jutjat investigarà les agressions de l’extrema dreta del 9 d’Octubre

Un jutjat d’instrucció de València investigarà les agressions de l’extrema dreta –liderada pels Ultras Yomus del València CF– després d’haver-se presentat ja unes quantes denúncies de les víctimes. La fiscal delegada de delictes d’odi, Carmen Andreu, ja ha rebut els atestats de la policia nacional sobre les detencions dels tretze ultres i se sumarà a les perquisicions judicials quan finalment es designe el jutjat competent, previsiblement el d’Instrucció núm. 15 que, entre moltes altres causes, ha portat el cas Emarsa.

Fonts del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià han assegurat que la investigació de les agressions a assistents a la manifestació vespertina de les forces d’esquerra del 9 d’Octubre està pendent de repartiment. Quan es designe s’unificaran totes les denúncies i la investigació policial i fiscal. La denúncia que va presentar la Generalitat per l’assetjament d’Espanya 2000 a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en el seu domicili particular quan estaven presents els seus fills està també presentada en la Fiscalia, encara que seguirà una altra via i no s’investigarà amb les agressions.

Entre les víctimes denunciants hi ha persones agredides per una quinzena d’ultres i periodistes que estaven treballant i repartint revistes abans de la manifestació. També s’ha sumat la denúncia per insults i vexacions homòfobes contra persones en acabar la manifestació i dutes a terme per contramanifestants d’extrema dreta.

Diumenge que ve se celebra l’Aplec del Puig, una caminada i una trobada posterior al costat del monestir de Santa Maria del Puig en què nacionalistes i sobiranistes valencians rememoren que des d’aquest municipi Jaume I va iniciar la reconquista de València el 1238. A pocs metres, en la “muntanyeta de la Patà”, Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) celebra també un acte amb el mateix motiu.

España 2000 i altres col·lectius d’extrema dreta han convocat una contramanifestació prop de la trobada d’ERPV que ha posat en alerta els convocants de les manifestacions cíviques, que ho han comunicat a la Delegació del Govern.