El secretari de Formació de Rajoy nomena vicepresident de la Diputació d'Alacant "l'amfitrió" de la Gürtel

El vicepresident de la Diputació d'Alacant, César Sánchez, també secretari executiu de Formació de l'Executiva nacional del PP de Mariano Rajoy, ha nomenat vicepresident setè a l'alcalde de la Nucia, Bernabé Cano, imputat per nepotisme i desobediència als jutjats i conegut per ser l'"amfitrió" de la trama Gürtel a la Comunitat Valenciana. Cano passarà a guanyar uns 5.000 euros més fins als 71.240, segons ha avançat el periòdic Información.

César Sánchez disposa de despatx en la seu del Partit Popular al carrer de Gènova i és dels pocs valencians que es manté en el cercle de poder del president Mariano Rajoy després del desastre electoral del 2015 dels populars valencians, que només van mantenir les diputacions d'Alacant i Castelló. Sánchez ha decidit pujar el sou i els galons a Cano malgrat els seus problemes amb la justícia i la seua polèmica relació amb la trama que investiguen diversos jutjats per presumpte finançament irregular del PP.

L'alcalde de La Nucia, Bernabé Cano.

Bernabé Cano està imputat per recomanar presumptament afins al PP i en un altre cas per una presumpta estafa. Però Cano és conegut per ser l'alcalde del primer municipi al qual va arribar a fer negoci la branca valenciana de la trama Gürtel. A La Nucia tenia el seu xalet Álvaro Pérez "El Bigotes" i des del registre d'entrada d'aquest municipi es va presentar la primera oferta d'Orange Market als concursos de Turisme de la Generalitat, ara investigats per presumpte finançament del PP.

La vinculació entre l'alcalde i la xarxa capitanejada per Francisco Correa va ser tal que va protagonitzar un dels episodis més jocosos de la trama. En les transcripcions dels enregistraments efectuats en la investigació de la Gürtel, Correa comenta que va participar en una festa organitzada en un local “quasisecret” de l'alcalde de La Nucia. I apunta que allí hi havia "cinc ties impressionants". "Bernabé ens va dir que ell els anava a muntar una (festa) de puta mare amb ties en el seu poble", va indicar el capitost de la trama.