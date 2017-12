Expulsats d'un pub per parlar en valencià, nova denúncia per discriminació lingüística

Nova denúncia de discriminació lingüística. Aquesta vegada a Dénia, on un grup de persones va ser expulsada dissabte passat d'un cèntric pub de la ciutat per demanar les copes en valencià, segons afirmen els afectats, que van presentar una queixa en el llibre de reclamacions del local i van denunciar els fets al grup hosteler propietari del mateix. La resposta, diuen, va ser satisfactòria i “en valencià”, però lamenten que des del pub ningú s'haja posat en contacte amb ells per a interessar-se pel succeït o, si escau, demanar-los excuses. En canvi, el responsable del local, ofereix una versió diferent: assenyala que va haver-hi un malentès provocat pel fet que el cambrer que els va atendre no coneix el valencià, però nega que els clients anaren expulsats del local.

Els fets, segons el relat dels denunciants, van tenir lloc dissabte passat 23, a la vesprada. Cap a les 16.30 hores van entrar al local en qüestió. “La cambrera ja ens coneix perquè sempre parlem valencià i açò no li agrada, cosa que ens fa saber sempre”, expliquen. “Després de veure'ns, va cridar a un altre cambrer que va arribar amb males formes”.

“Si no me habláis en castellano os piráis de aquí”

“Demanem un rom amb llima i ens va preguntar: què és açò?; intuïm que es referia a la llima i li contestem: 'limón'”. No obstant açò, asseguren que a partir d'ací l'única cosa que *trobaren de boca del cambrer van ser males paraules. I una frase que es repeteix com un patró en casos com a aquest: “A mí me hablas en español, que para eso estamos en España”. De res va servir, expliquen els denunciants, fer-li saber al cambrer que la Constitució espanyola i l'Estatut d’Autonomia emparen l'ús del valencià. Aquell, diuen, “ens va tirar del bar”: “Si no me habláis castellano os piráis de aquí”. El grup va decidir llavors evitar problemes i marxar del local, no sense abans emplenar la fulla de reclamacions per a “deixar per escrit tot el que ha passat”.

Ara han decidit fer-ho també públic. Segons expliquen, l'endemà dels fets van telefonar l'empresa propietària del local, el Grup El Raset. A diferència del succeït en el pub, ací destaquen que van trobar una resposta adequada. “Una dona ens va atendre molt amablement i en valencià”, i els va demanar un telèfon perquè des del pub pogueren posar-se en contacte amb ells. No obstant açò, a la vesprada, i en vista de que ningú els hi havia cridat, van fer pública la seua denúncia a través de les xarxes socials. “Supose que no ens queda una altra que denunciar”, assenyalava el portaveu dels afectats.

El responsable del local nega que expulsaren els clients. Assegura, a més, que cerquen “afany de protagonisme” amb la denúncia. “I hi ha testimonis, perquè era l'hora el partit de futbol del València i hi havia més gent en el local”.

En qualsevol cas, el responsable de l'establiment assegura que en el local no tenen “cap problema amb el valencià”. De fet, afig, “tenim molta clientela d'ací” que parla en valencià i mai hi ha hagut cap problema. En aquest sentit, va assenyalar que el malentès es va deure al fet que el cambrer que va atendre a aquests clients no coneix el valencià. Va haver-hi una discussió que els clients van reflectir en la fulla de reclamacions, però en ella “no diu res que foren expulsats”.