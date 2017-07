Iberdrola prepara la prolongació de la vida de la central de Cofrents més enllà del 2021

La central nuclear de Cofrents s’aproxima al final de la seua vida útil. Aquest centre genera un terç de l’electricitat consumida a la Comunitat Valenciana i la possibilitat de la prolongació de la seua vida útil genera conflicte, emmarcat a més en el debat sobre l’energia nuclear. Un debat que posa en risc interessos econòmics i de les grans empreses que operen en el sector.

La planta valenciana és l’única que Iberdrola posseeix i gestiona totalment, almenys fins al 2021, data en què finalitza el permís d’explotació. La hidroelèctrica no vol avançar si demanarà la pròrroga del permís, però les seues accions fan sospitar partits i associacions ecologistes.

Des de l’any passat ha començat la construcció d’un magatzem de residus temporals, “una solució transitòria per a emmagatzemar el combustible gastat”, ha explicat el director de la central, Tomás Lozano. El directiu ha comparegut en les Corts Valencianes a petició del PSPV-PSOE i Compromís –amb el suport de Podem­– per a donar compte d’aquesta construcció, sospitosa al seu criteri.

El director, que ha acudit acompanyat de diversos responsables d’Iberdrola, ha insistit en el fet que la construcció del magatzem és necessària i independent del procés de continuïtat. Lozano s’excusa en el fet que a Espanya l’estratègia de gestió de residus radioactius és definida per l’Estat, a través d’Enresa, i es concreta en el sisé Pla General de Residus Radioactius que preveu la construcció d’un magatzem temporal centralitzat (MTC) per a gestionar el combustible nuclear gastat i inclou de manera expressa la possibilitat de construir magatzems temporals en els emplaçaments de les centrals nuclears.

Respecte a la possibilitat d’allargar la vida útil del centre, el director assenyala que és un debat polític en què ni la central ni Iberdrola entraran. El model energètic “hauran de decidir-lo els parlamentaris i el Govern”, encara que la seua posició és que l’energia nuclear és “necessària” per a “la transició del model energètic”. Fins que no quede clar, no se sol·licitarà, assegura.

El Ministeri d’Energia va comunicar fa a penes dues setmanes l’ordre per la qual concedeix més temps a la central de Cofrents –també a la de Trillo i Ascó– per a renovar els seus permisos. Si no haguera tingut lloc la modificació, Iberdrola hauria d’haver-ne sol·licitat la renovació el 2018. Ara es podrà retardar fins al 2020, amb el Pla Energètic Nacional previsiblement ja aprovat, per la qual cosa el PSOE i Compromís sospiten que el Govern i el Consell de Seguretat Nuclear estan donant facilitats a l’empresa per a garantir-se una altra dècada d’explotació de la central. “L’únic motiu per a construir el magatzem temporal –que operarà el 2021– és el funcionament més enllà del 2021”, comenta un diputat. “Blanc i en botella”.