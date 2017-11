L’edil que va confessar el finançament il·legal del PP de Barberá en les gravacions de l’UCO se’n desdiu: “Anava medicada”

L’exregidora de Cultura de Rita Barberá María José Alcón, que va ser pillada en una gravació de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil reconeixent el finançament il·legal del PP de València, se n’acaba de desdir en l’interrogatori com a imputada davant del jutge que instrueix el cas Taula.

La investigada, que va confessar en una telefonada que el seu partit rebia diners de mossegades, ha assegurat aquest matí de dilluns que aquestes afirmacions van ser fruit de la medicació que prenia pels seus problemes de salut i que li provocava estar en un estat permanent de paranoia, segons fonts jurídiques.

L’edil, actual parella de l’exvicealcalde Alfonso Grau a qui l’UCO assenyala com el recaptador del PP de Barberá, ha assegurat que en el moment en què li va ser gravada la confessió quan la Guàrdia Civil tenia punxat el seu telèfon “anava molt medicada”.

Els investigadors reprodueixen en la peça separada del cas Taula per al PP de València –per la que declarava hui– una conversa d’Alcón amb el seu fill en què explicava fil per randa com blanquejaven diners per al partit: “Jo els havia de fer una transferència legal per a blanquejar diners, vaja, corrupció política total (...) i em donaven dos bitllets de cinc-cents”.

El fill li comenta llavors que no ho entén i sa mare li ho torna a explicar: “Ells tenen molts diners negres (...), d’empreses del partit, d’empreses, comissions, corrupcions (...) Són uns diners que no poden fer aflorar”.

A continuació l’exregidora admet que aquests diners els ha rebut de Mari Carmen (García-Fuster, secretària del grup municipal), i que ella els ha tornat “amb una transferència bancària i es blanqueja”.

En una altra conversa, el seu fill pregunta “quants bitllets de cinc-cents tenen ells” (els del grup municipal del PP), i sa mare li replica: “Com tu em vas dir una vegada, i tens més raó que un sant, en aquest país l’única cosa que funciona és la corrupció”.

En altres d’aportats també pel “ionqui dels diners”, Marcos Benavent, Alcón explica el repartiment d’una pretesa mossegada. “He deixat 5.000 euros per al partit perquè Alfonso ho vol així” .

Aquestes gravacions són les que les defenses dels acusats del PP de Barberá estan intentant desacreditar amb el polèmic peritatge de l’assassí de Yolanda González . Alcón ja s’havia desdit de les seues paraules en la causa oberta en el Tribunal Superior de Justícia valencià contra el diputat del PP Miguel Domínguez i en què va haver d’acudir com a testimoni.