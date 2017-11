El cunyat de Barberá contracta un ultra condemnat per assassinat per a anul·lar els enregistraments del cas Taula

L'advocat d'alguns dels acusats del cas Taula i cunyat de la difunta Rita Barberá, José María Corbín, ha contractat com a perit per a anul·lar els enregistraments de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil l'empresa de Luis Enrique Hellín Moro, un ultra condemnat a 43 anys de presó per l'assassinat de l'estudiant Yolanda González el 1980. La prova pericial s'ha celebrat, tot i que hi ha hagut polèmica, ja que el jutge no li ha deixat descarregar uns arxius informàtics com ell pretenia fer.

La parts que investiguen el finançament il·legal del PP de Rita Barberá estaven citades per a realitzar la prova pericial sobre els enregistraments que la UCO va realitzar a la exregidora de València María José Alcón, on admetia el pagament de comissions per a finançar de manera il·legal el PP de la ciutat. L'escàndol ha saltat quan s'ha conegut la identitat del perit contractat per l'advocat de les defenses, Luis Enrique Hellín Moro, el nom anterior del qual va ser Emilio Hellín Moro, condemnat a presó per assassinat i que en els últims anys ha treballat per a la policia i la Guàrdia Civil.



El perit va ser condemnat per assassinar el 1980 la jove estudiants Yolanda González, militant del Partido Socialista de los Trabajadores, amb l'argument que era membre d'ETA. Va estar a la presó al costat d'altres membres de l'anomenat Batalló Basc Español d'extrema dreta.