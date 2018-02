Oltra sobre el cas Blasco: "Robar als més desfavorits és una part molt obscena de la corrupció"

La vicepresidenta del Consell i portaveu, Mónica Oltra, ha qualificat l'última causa del Cas Blasco, que investiga el desviament de fons d'ajuda humanitària, com "una part molt obscena de la corrupció". Així s'ha pronunciat la vicepresidenta després de la reunió de l'Executiu, aquesta vegada a Alacant, a preguntes dels periodistes.

La trama de l'exconseller de Cooperació Rafael Blasco, actualment a la presó, va desviar presumptament 8 milions d'euros provinents de fons públics per a ajuda humanitària cap a altres finalitats de l'exresponsable i altres 23 persones. El jutjat d'Instrucció número 21 de València investiga les responsabilitats penals. El polític valencià s'enfronta a altres 16 anys de presó, mentre que els seus col·laboradors, entre els quals destaquen Marc Llinares (cap d'àrea de Cooperació), Josep Maria Felip (director general) i Agustina Sanjuán (secretària general i també a la presó des del 2015) poden tenir penes d'entre 16 i 4 anys.

"Cada dia ens aixequem amb un titular de la corrupció vinculada al PP i a l'antic Govern" ha enunciat la vicepresidenta del Consell, a qui aquests casos li semblen "molt sagnants". En aquesta peça, ha explicat Oltra, "parlem de 8 milions d'euros que anaven contra fams infantils, per a lluita contra la Sida... i tots aqueixos diners es van saquejar, presumptament, per a finalitats que no eren les de cooperació. És una part molt obscena de la corrupció quan es roba, presumptament, als més desfavorits", ha condemnat.

"Els tribunals depuraran responsabilitats penals. Les polítiques i morals les tenim molt clares" ha conclòs la vicepresidenta del Consell.