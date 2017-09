València estrena l’Alqueria del Basket, una instal·lació única a Europa per a formar 500 xiquets i xiquetes

L’Alqueria del Basket ja és una realitat, una fàbrica de somnis per als 500 xiquets i xiquetes de l’escola del Valencia Basket que aspiren a jugar algun dia en el primer equip i en la Selecció Espanyola.

La instal·lació, la més gran d’Europa dedicada a la formació amb una extensió de 15.000 metres quadrats, ha obert les portes oficialment aquest dimecres amb un concorregut acte d’inauguració que ha estat presidit pel propietari del club, Juan Roig, i en què també han participat l’alcalde de València, Joan Ribó, i el president de la Generalitat, Ximo Puig.

Situada a la vora del pavelló de la Font de Sant Lluís, l’Alqueria del Basket acull 13 pistes (nou de cobertes) on jugaran i s’entrenaran els 49 equips de l’escola del Valencia Basket. Les instal·lacions, de la qualitat més alta, inclouen també gimnàs i zona mèdica.

El projecte s’ha construït en una parcel·la cedida per l’Ajuntament de València per un termini de 50 anys, després dels quals, el terreny i les instal·lacions es revertiran de nou a la ciutat.

El recinte ha estat impulsat a títol personal i amb capital privat de Juan Roig, amb una inversió de 18 milions d’euros.

Precisament, Roig ha volgut agrair tant "al consistori, com als veïns, al col·legi Les Arts i a totes les persones i institucions que han donat suport i han participat en un projecte que té com a objectiu que els xiquets i xiquetes estiguen en les millors condicions de formació per a contribuir a desenvolupar el bàsquet i els seus valors".

A més, ha manifestat el seu desig que "d’aquestes instal·lacions isca el futur capità de la selecció espanyola" i ha celebrat que "després de 30 anys hem aconseguit ser campions de lliga, esperem no tardar tant a ser campions d’Europa".

Per la seua banda, l’alcalde València, Joan Ribó, s’ha mostrat satisfet "pel treball conjunt dut a terme" per a assolir el projecte, mentre el president del Consell, Ximo Puig, ha exalçat "els valors de treball i esforç que representa l’Alqueria del Basket, que són els mateixos que es transmetran a centenars de xiquets i xiquetes i són els que volem associar a la Comunitat Valenciana en aquest nou temps".

Per la seua banda, el conseller delegat del Valencia Basket, Paco Raga, ha avançat que l’entitat, amb Roig al capdavant, treballa ja en un projecte d’un altre pavelló amb més capacitat que la ‘Fonteta’: "El propietari és conscient de l’actual limitació d’aforament i es començarà a treballar en això".