Ximo Puig urgeix a buscar l'entesa a Catalunya i apunta que no és l'únic conflicte territorial

"No crec que l'eixida siga més frontisme, ha d'haver-hi més ponts de diàleg". El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha considerat "molt bona decisió" la convocatòria d'unes eleccions a Catalunya per al pròxim 21 de desembre, però ha advertit que "l'embós" de la situació política no se soluciona únicament amb uns comicis, sinó que també s'han de "cercar fórmules d'entesa dins de la legalitat".

En unes declaracions als mitjans durant la seua visita a la Fira de Tots Sants en la localitat alacantina de Cocentaina, Puig ha qualificat de "manifestament millorables" les accions del Govern de l'expresident Carles Puigdemont i la seua marxa a Brussel·les, però ha indicat que el problema territorial "no és solament de Catalunya" perquè la Comunitat Valenciana també "exigeix" un finançament just i una reforma de la Constitució que atenga l'interès general de les comunitats autònomes.

El govern que presideix Puig reclama des de fa temps al Govern de Mariano Rajoy la reforma del sistema de finançament, que perjudica greument les arques de la Generalitat Valenciana. El pròxim dia 18 de novembre s'ha convocat una manifestació, en la qual han pres la iniciativa els sindicats CCOO i UGT, a la qual s'estan adherint partits polítics, entitats cíviques i organitzacions empresarials com la mateixa Confederació Valenciana d'Empresaris.

El PP insisteix a criticar el suport al "secessionisme"

No obstant això, el PP valencià, igual que Ciutadans, s'ha desmarcat de la convocatòria, malgrat les reiterades invitacions a replantejar la seua postura formulades per la Generalitat. La presidenta del PP de la Comundiad Valenciana, Isabel Bonig, ha tornat a insistir aquest dimecres a acusar de separatistes als socis de Puig en el Pacte del Botànic, signat pel PSPV-PSOE, Compromís i Podem.

Bonig ha sol·licitat a Ximo Puig, "com més prompte millor" una reunió per a abordar en "profunditat" les conseqüències que té per a la Comunitat Valenciana a curt i mitjà termini el que ella qualifica com a suport dels seus socis del Consell "al secessionisme". Compromís i Podem s'han oposat a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per a resoldre el desafiament independentista a Catalunya i són partidaris que en algun moment puga celebrar-se un referèndum legal i pactat, però han rebutjat la declaració unilateral d'independència. La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, ha sigut especialment clara en aquest punt.