Divalterra realitza actuacions silvícoles en la Vallesa per a millorar la seua biodiversitat

Les brigades forestals de l’empresa pública Divalterra han escomès actuacions de silvicultura preventiva en l’entorn del bosc de La Vallesa. Uns treballs circumscrits a la prevenció d’incendis en una zona d’interfície urbanoforestal que, a més, estan millorant les condicions de conservació de la biodiversitat existent en aquesta àrea, la qual compta amb una important reserva d’espècies endèmiques valencianes. El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, junt al regidor d’aquesta mateixa àrea a l’Ajuntament de Paterna, Carles Martí, han conegut el conjunt de les accions que s’estan executant.

Josep Bort ha incidit en la necessitat d’escometre aquest tipus d’intervencions "per revertir la situació d’abandonament dels nostres boscos i muntanyes, així com la manca generalitzada de política forestal, que havien deixat un escenari molt inflamable per al futur del nostre territori". Entre les mesures adoptades per protegir el medi natural, el diputat ha valorat "la direcció estratègica dels treballs forestals desenvolupats per Divalterra, a més de la creació d’una línia de subvencions específica per al desenvolupament de polítiques forestals sostenibles als municipis valencians", la resolució de la qual va estar publicada en el dia d’ahir al BOP.

De la mateixa manera, Josep Bort s’ha congratulat de les actuacions que estan portant a terme els mateixos municipis –com és el cas de Paterna– en matèria de prevenció d’incendis i manteniment dels boscos i muntanyes. "Un poble que s’estima el seu patrimoni natural s’esforça per posar-lo en valor, cuidar-lo i apropar-lo a la ciutadania en les millors condicions", ha subratllat.

"Amb actuacions com les dutes a terme en la Vallesa es pretén contribuir a la regeneració natural dels nostres boscos, afavorint la biodiversitat i un ràpid desenvolupament dels nostres ecosistemes", ha manifestat el responsable de l’àrea de Medi Ambient en relació als treballs realitzats en aquest paratge natural de l’Horta Nord.

En concret, s’està actuant sobre dues parcel·les de 79.000 metres quadrats, amb predomini d’una massa forestal pura de l’espècie Pinus halepensis, amb la qual es va estar repoblaada aquesta àrea després de l’incendi sofert en 1994. Entre les actuacions que s’estan portant a terme destaca la disminució de la càrrega combustible de la faixa auxiliar propera als habitatges en el perímetre de la Vallesa, a més de procedir a l’eliminació de tota la vegetació pròxima als vials, la realització d’un desbrossament selectiu, l’aclariment de la massa arbrada i l’actuació sobre els matolls més combustibles i les espècies arbòries de menor diàmetre.

Reserva d’espècies endèmiques

El conjunt dels treballs estan afavorint el condicionament de la zona per tal de potenciar el desenvolupament natural de la pinada, afavorint la pervivència d’espècies autòctones com el pinus halepensis de major diàmetre, així com la ceratonia síliqua i altres espècies de matolls com la j uniperus oxycedrus, la pistacia lentiscus, la rhamunus lycioides i la quercus coccifera. No gratuïtament, el bosc de la Vallesa compta amb una de les principals poblacions, a nivell mundial, de l’Albaida sedosa, planta endèmica valenciana.

Per a l’execució dels treballs s’ha comptat, a més de les brigades de la Diputació de València, amb una màquina robogreen, la qual es maneja mitjançant control remot, i que ha permès el condicionament de zones de difícil accés.

El regidor de Medi Ambient al consistori de Paterna, Carles Martí, ha aprofitat l’ocasió per a "agrair la col·laboració de la Diputació de València en les tasques d’aclariment del bosc de La Vallesa que tant bon resultat estan tenint". En aquest sentit, Martí ha destacat que "recuperar aquest entorn natural per a la ciutadania constitueix una prioritat per a aquesta regidoria". Per això, ha avançat el regidor, "estem treballant juntament amb l’àrea de Medi Ambient de la Diputació perquè aquestes actuacions tinguen continuïtat al llarg del present exercici 2018".

Finalment, Carles Martí ha assegurat que amb les tasques d’aclariment de la massa forestal "aconseguim la regeneració del sotabosc mediterrani, la qual resultava impossible amb la densitat de pins existent abans de l’inici de les actuacions d’aclariment", ha conclòs.