L’alcalde d’Aielo estudia una querella penal contra els regidors del PSPV per vulnerar el seu dret a l’honor

L’alcalde d’Aielo de Malferit, José Luis Juan Pinter (PP), ha anunciat una possible querella penal contra els 5 regidors del PSPV de la localitat per vulnerar el seu dret a l’honor, per demanar la suspensió del procés per nomenar a un nou secretari municipal en afirmar que el mateix alcalde es presentava com a candidat.

En un escrit publicat a la pàgina web de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit sota el títol “Escrit de l’alcalde al poble d’Aielo” Juan Pinter ha afirmat que les acusacions que es desprenen de la denúncia dels regidors del PSPV “tindran una resposta immediata i contundent per la meua banda en defensa del meu honor i respectabilitat”. L’alcalde reconeix que l’oposició pot presentar “recursos contra el que consideren irregularitats o decisions que no s’ajusten a la Llei, però no comparteix i no acceptarà que es done informació falsa i manipulada amb la finalitat d’atemptar contra l’honor de la meua persona”.

Per això ha anunciat que “molt prompte realitzaré una roda de premsa o Ple Extraordinari on espere que acudisquen els regidors del PSPV que han abocat acusacions tan falses i manipulades que solament cerquen sembrar odi i discòrdia en la població, tan sols amb la finalitat de desgastar política i personalment a aquest Alcalde”.

José Luis Juan Pinter també ha advertit que “he posat en mans del meu advocat, perquè estudie la possibilitat de presentar una demanda civil, i querella penal, si escau, contra els 5 regidors socialistes que han difós aquests fets de manera falsa contra la meua persona”.

Acaba l’alcalde afirmant que “com ja és habitual, aquesta gent en comptes de resoldre problemes es dediquen a crear-los, no important-los per res el benestar de la població”. y que “si no volen treballar pel poble, que no ho facen, però almenys deixen treballar a l’Alcalde i a l’Equip de Govern Municipal”.

Afegit del PSPV

Des del PSPV també s’ha volgut afegir informació que matisaria l’anterior presentada contra el procés. Així apunten que la resolució d’alcaldia per als mèrits del lloc de secretari, va ser signada per l’alcalde de forma electrònica el 8-2-2017, sense aparéixer el nom en el document. Este fet seria destacable perquè el Butlletí Oficial de la Província (BOP) del 17-2-2017 publicava la delegació de funcions de l’alcaldia d’Aielo de Malferit “per malaltia” de l’alcalde, i amb vigor des del 3-2-2017 fins la data de l’alta. Això significava que en aquell moment l’alcalde el funcions era Rafael Joaquín Egea Bataller, i no José Luis Juan Pinter.