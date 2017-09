El PSPV d’Aielo de Malferit recorre el concurs per a secretari municipal en optar el propi alcalde del PP

D’alcalde d’Aielo de Malferit a secretari municipal de l’ajuntament, eixe és el salt que segons ha denunciat el PSPV pretén fer José Luis Juan Pinter, alcalde de la localitat des de 2007. Davant esta situació els cinc regidors del grup socialista han presentat una sol·licitud a la Direcció General d’Administració Local per tal que se suspenga i anule el procés iniciat.

Des del PSPV s’afirma que el procés iniciat a principis d’este 2017 està “viciat” pel concurs de l’alcalde en el mateix, ja que va ser el propi Juan qui va participar directament en el nomenament del tribunal entre els quals està una secretària de servei, l’ex secretari municipal (2008-16, durant el manament de Juan) i l’actual secretària accidental de l’ajuntament. A més a més destaquen que les bases del concurs van ser aprovades per decret d’alcaldia (8 de febrer de 2017) la qual cosa “incompleix la legislació vigent en matèria d’incompatibilitat”.

Junt amb estes qüestions legals els socialistes denuncien una devaluació del nivell CD de la plaça durant els últims anys, sent 30 en 2015 i rebaixant-se a 26 en 2016. este fet el consideren “incomprensible” i que “sols es pot entendre en una acció premeditada per a intentar que la plaça no fora atractiva” per a altres possibles candidats “i així ser l’alcalde l’únic que es presentara amb totes les garanties d’aconseguir el lloc de treball”.

Davant esta situació des del PSPV es reclama “anular el procés del concurs ordinari de l’any 2017 per a la provisió de llocs de treball reservat a funcionaris de l’Administració local”, que “es depuren les responsabilitats” i la “suspensió cautelar del procés”.