Conclave del govern de Ribó amb la mirada posada en les pròximes eleccions

Retorn a l’emblemàtic lloc que va simbolitzar i va donar nom al pacte que va propiciar un canvi de govern en l’Ajuntament de València després de 24 anys d’hegemonia del PP de Rita Barberá.

L’equip de Govern municipal (Compromís, PSPV i València en Comú) que dirigeix l’alcalde Joan Ribó es reuneix aquest dissabte a la universitat de la Nau amb l’objectiu de fer balanç dels dos anys de mandat, traçar les línies mestres de les polítiques i del pressupost de l’any 2018 i fixar objectius amb vista al final del mandat i, per tant, de les pròximes eleccions municipals, en què cada partit haurà ‘vendre’ la seua gestió.

En aquest sentit, des de l’Alcaldia es considera “molt positiva aquesta trobada” que reuneix tots els regidors, “per a millorar l’engranatge de l’equip de Govern”.

A més, han afirmat que “és una realitat que aquest equip té unes relacions fluides entre els seus regidors, a pesar de provenir de partits distints; una cosa que contrasta amb els governs municipals anteriors que, a pesar d’estar constituïts per un sol partit, destacaven per la falta de coordinació i la paràlisi”.

Amb tot, són diverses les polèmiques que hi ha hagut en aquests dos anys entre alguns dels regidors, principalment del PSPV i de Compromís, especialment des que Sandra Gómez va assumir el càrrec de portaveu arran de la marxa de Joan Calabuig.

Potser la baralla més sonada va ser la protagonitzada per la prohibició d’aparcar a les nits al carril bus, mesura implantada pel regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, que no va agradar per les formes ni als representants socialistes ni als de València en Comú.

Fa poc, la portaveu socialista ha manifestat preocupació per la situació tan difícil que travessen les relacions entre l’Ajuntament i una part del món faller, per la qual cosa ha demanat al seu company, el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset (Compromís), que reprenga el diàleg.

De tot això, sens dubte, es parlarà aquest dissabte, encara que cal esperar que, a mesura que s’acosten les eleccions, cresca la tensió entre els socis del tripartit, ja que cada un tractarà de marcar distàncies de l’altre amb l’objectiu de guanyar-se un electorat d’esquerres actualment molt dividit.

Els pressuposts municipals del pròxim exercici, sens dubte, ocuparan també una bona part de la trobada. En aquest sentit, el regidor d’Hisenda, Ramón Vilar (PSPV), ja va deixar caure que no hi haurà grans canvis pel que fa a les xifres que s’han manejat en els comptes de l’exercici present.

Així, la xifra d’inversions estarà “una mica per davall” dels 174 milions d’euros actuals, mentre s’incrementarà la despesa destinada a personal, especialment pel que fa a la plantilla de la Policia Local i dels Bombers, i en neteja.

Quant als objectius estratègics en els menys de dos anys que resten de mandat, des de Compromís han explicat que es marquen com a prioritats “la potenciació de les polítiques socials amb algunes actuacions destacades en barris com els Orriols i el Cabanyal, on també es materialitzaran moltes accions del programa EDUSI, que ajudaran a rehabilitar-lo”.

A més, “la modernització de l’Administració i el personal per a guanyar agilitat, la neteja i les noves actuacions previstes en jardineria, i avançar en la València de places i jardins amb una mobilitat sostenible i l’aposta pel transport públic juntament amb la consolidació de la cultura com a motor social i econòmic d’una ciutat de barris”.

Per la seua banda, des del PSPV han coincidit a assenyalar la reurbanització del centre històric i del Cabanyal com un dels objectius principals: “El reforç del personal de l’àrea de Seguretat Ciutadana també ha de ser una prioritat, juntament amb el desenvolupament econòmic de la ciutat i amb l’ocupació”.

Finalment, València en Comú es fixa com a prioritats, dins de les seues competències en l’equip de Govern, posar en marxa la xarxa d’escoletes municipals, el pla d’habitatge amb una millora quantitativa i qualitativa del parc d’habitatges de l’Ajuntament i aconseguir el 0,7% del pressupost en matèria de cooperació (actualment s’hi dedica el 0,5%).