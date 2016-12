La direcció del PSPV ataca els suports de Sánchez a València

El conclave dels ja denominats ‘ sanchistes ’ –però sense Pedro– a Madrid continua generant malestar entre els socialistes valencians. Que el secretari provincial de València, José Luis Ábalos, exercira com a portaveu en la reunió en què dirigents demanaven a Pedro Sánchez que torne a intentar liderar el partit li ha costat males cares i pitjors paraules dels seus companys.

Ábalos, també diputat en el Congrés, s’ha convertit en la veu dels suports de l’exsecretari general en la seu de la Blanqueria , els dirigents de la qual no es caracteritzen precisament per donar suport a aquest corrent –el secretari general, Ximo Puig, va participar de la dimissió en bloc que va forçar l’eixida de Sánchez–. Primer de tot va manifestar en un comunicat el seu suport total a Sánchez després d’aquestes dimissions i recentment ha protagonitzat el seu impuls juntament amb altres companys.

Després de l’acte a Madrid, el secretari d’organització del PSPV, Alfred Boix, ha enlletgit el seu comportament. “Menys rodes de premsa a Madrid i més treballar per València. Té la província abandonada”, ha assenyalat Boix en declaracions al diari Levante. A aquestes crítiques s’ha sumat aquest dijous el diputat autonòmic i representant del partit en la gestora, José Muñoz.

En una línia semblant a Boix, ha criticat que els resultats electorals en la província de València no van ser els desitjables –“no ens acontenten a ningú”, concretament– i, per tant, “la persona responsable de la província hauria de pensar més en la gestió i la recuperació electoral, més enllà dels processos orgànics que no poden ocupar la major part del seu temps”.

“ Crec que ens equivocarem si únicament ens preocupem de les qüestions internes i no de la gestió i de lluitar pel govern socialista a la Comunitat Valenciana després de 20 anys del PP”, ha insistit.

Respecte a l’acte en qüestió, en què els dirigents van afirmar que “l’única garantia que el partit vaja per aqueixa senda –la de la democratització i la pluralitat– és que el lidere Pedro Sánchez”, Muñoz ha explicat que “és normal que quan s’acosta un congrés es postulen candidats; el que no és tan normal és que el candidat siga pressionat per a presentar-s’hi”. Congrés que, de moment, contínua sense data i sense candidat oficial.