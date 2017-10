Un exconseller d’Esperanza Aguirre frena en els jutjats la lluita contra la ‘Xylella’ a Alacant

L’Ajuntament del Castell de Guadalest –un municipi de poc més de 200 habitants– ha obert una batalla judicial contra la Conselleria de Medi Ambient pel pla d’eradicació dels tres focus de Xylella fastidiosa –coneguda com l’Ebola de les oliveres– en tres comarques d’Alacant. Al capdavant d’aquesta estratègia legal hi ha l’advocat Manuel Lamela , exconseller de Sanitat del govern d’Esperanza Aguirre i mà dreta de Miguel Arias Cañete quan va ser ministre d’Agricultura en la legislatura 2000-2004.

L’estratègia seguida per l’expolític ha aconseguit paralitzar les mesures preses per la Generalitat durant quasi un mes, encara que el jutge va alçar la paralització cautelar el 10 d’octubre passat, segons va confirmar l’alcalde de la localitat, Enrique Ponsoda. El consistori té presentades tres demandes en el contenciós administratiu amb la Conselleria de Medi Ambient perquè deixe de talar els ametlers dels focus afectats – el primer que es va detectar fou al Castell de Guadalest, encara que ara la plaga d’aquest bacteri ja afecta les comarques de la Marina Alta, la Baixa i el Comtat- .

A pesar que la cautelar que va paralitzar l’actuació de la Conselleria de Medi Ambient, que es basa principalment en el protocol que ha ordenat el Ministeri de Medi Ambient, Lamela ha presentat un altre recurs d’alçada perquè es torne a paralitzar la tala d’ametlers. “Volem guanyar temps perquè, si continuen arrasant els arbres, afectarà el paisatge, el principal recurs del municipi”, assegura l’ alcalde del Castell de Guadalest.

Una máquina arranca un almendro afectado por Xylella en la provincia de Alicante

Ponsoda assegura que la plaga s’ha descontrolat i que la Conselleria de Medi Ambient hauria de “passar de l’estratègia d’eradicació a la de contenció, com s’ha fet a Itàlia”. “Ens va dir el director general que hi ha 29 parcel·les infectades i 147 arbres”, assegura l’alcalde, que denuncia que la Conselleria no li facilita els resultats.

Cal recordar que un grup de veïns ja va intentar parar les brigades de Tragsa enviades per la Generalitat per a eradicar la plaga arrancant i triturant els arbres. “ Tragsa ha entrat en parcel·les privades sense autorització i sense ordre judicial”, afirma Ponsoda, el qual està assessorat per Lamela, amb àmplia experiència en el sector agrícola del seu pas pel ministeri. “Tenim por que passe com amb el picot. Al principi es talaven totes les palmeres, fins que es va descontrolar i ara es treballa amb una estratègia de contenció. Pagarem els plats trencats per a res ”, afirma l’edil.

Per la seua banda, fonts de la Conselleria de Medi Ambient van criticar aquesta actuació perquè estan aplicant el protocol del Ministeri de Medi Ambient ara gestionat pel PP. “És un problema molt gros i ens han tingut paralitzat un mes el tractament. Si la Xylella s’expandeix, podem jugar-nos tota l’agricultura valenciana”, asseguren les mateixes fonts. I és que, de moment, la plaga que es propaga en les comarques del nord d’Alacant afecta els ametlers, però podria mutar i danyar oliveres o cítrics. La preocupació entre els agricultors valencians és màxima.

Des de la Conselleria de Medi Ambient expliquen que la millor solució és eradicar els arbres infectats, perquè és una plaga molt virulenta. “No podem actuar amb productes fitosanitaris, perquè no podem matar tots els vectors. I, a més, si inundem la zona de pesticides, aquests productes passen posteriorment als animals i a les persones”, afirmen . Les mateixes fonts apunten que, si es talen els arbres, en dos anys es podrà tornar a plantar i a recuperar-se el paisatge. “Si ens adormim com els italians pot ser una catàstrofe”, lamenten.