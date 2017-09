La Generalitat Valenciana no contractarà amb mitjans que publiquen anuncis de prostitució

El manual per a la lluita contra la violència masclista promogut per l'Executiu valencià inclou una sèrie de clàusules que comprometen l'Administració i els mitjans de comunicació. Encara que sense data marcada per a la seua aplicació, les entitats subscrites han centrat bona part de l'atenció a eradicar la publicitat sexista i els continguts que contribuïsquen a la reificació de la dona.

Al marge de les declaracions d'intencions (contribuir a la igualtat, fomentar la no discriminació per raons de sexe...), en el pacte destaquen unes línies roges envers els mitjans de comunicació. En concret, la mesura 17 de l'eix número 4: "Les administracions públiques valencianes no contractaran i /o subvencionaran mitjans de comunicació que utilitzen la reificació de les dones i la prostitució".

Una línia en la qual insisteix el Consell, ja que des de Presidència també es comprometen a crear clàusules socials per a desestimar la contractació de l'Administració amb empreses i mitjans de comunicació que continga publicitat "de caràcter sexista, masclista i que fomente la prostitució". Així mateix, es preveu la creació d'una guia de comunicació no sexista i l'actualització del manual 'Notícies de llaç blanc', editat per la Unió de Periodistes Valencians el 2002 a manera de llibre d'estil i amb informació legal, que encara conserva la denominació "violència domèstica".

A més, l'acord insta a la societat a realitzar denúncies col·lectives a través d'associacions de consumidors i entitats feministes davant els anuncis publicitaris sexistes i de prostitució. La publicitat sexista és un bon negoci per als diaris i, malgrat l'opacitat de les dades, s'estima que un diari de tiratge nacional pot aconseguir 5 milions d'euros l'any per promocionar cossos de dones com a objecte sexual.