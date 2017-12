Ximo Puig alerta sobre l`"extrema gravetat i l'enorme perill" que pateixen les muntanyes valencianes per la sequera

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha reclamat a la ciutadania que cal "prendre consciència" i "ser més prudents que mai" davant la situació "d'extrema gravetat" que es viu en les muntanyes valencianes per l'important estrès hídric. "Estem davant un perill enorme", ha incidit Puig.

Així s'ha manifestat des del lloc de comandament avançat dels serveis d'emergències, situat en la pedania dels Rosildos del municipi de la Serra d'Engarceran, fins a on s'ha desplaçat amb el director de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, per a conèixer l'evolució de les tasques d'extinció de l'incendi forestal que afecta a la veïna localitat de Culla.

Allí ha agraït l'esforç dels cossos de bombers i de seguretat que treballen en la zona, especialment al bomber voluntari ferit que ha sigut traslladat fins a l'hospital La Fe, a qui ha desitjat una "ràpida recuperació" al mateix temps que ha assegurat que és "un exemple d'aquesta gent magnifica que lluitan per mantindre el nostre patrimoni natural". "És una mostra del que és el treball i el coratge de milers de persones" que, ha assenyalat, "estan fent permanentment un esforç per a mantenir el nostre patrimoni natural".

Respecte a les previsions, ha explicat que "són favorables" encara que, ha admès, "sempre està condicionat a l'acció del vent, que ha sigut el motor d'aquest incendi". El president, que ha afirmat que "les condicions meteorològiques estan fent que l'incendi siga exactament igual que si estiguérem en el mes de juny, juliol o setembre", ha insistit en el missatge de la campanya #stopalfoc, llançada per la Generalitat, per a recalcar que "som tots co-responsables que puguen haver-hi incendis".

Finalment, tot i que encara no es coneixen les causes d'aquest incendi, ha recordat que la mà de l'home està després del 80% dels focs. "Hem de ser conscients d'aquesta situació i adoptar les màximes mesures possibles perquè no ocórrega", ha comminat.

Vista general de la zona afectada pel foc EFE

400 hectàrees afectades



L'incendi forestal, que porta més de 24 hores actiu, ha afectat al voltant de 400 hectàrees de la localitat i altres municipis de l'entorn, segons les primeres estimacions del Consorci Provincial de Bombers de Castelló (CPBC), que espera donar per controlat el foc "en breu".

Es preveu mantenir un ampli dispositiu en el terreny fins que es puga donar per controlat, primer, i després extingit l'incendi de Culla. Encara que el vent ha donat una xicoteta treva, amainant en la zona, encara s'espera que puga seguir bufant en les pròximes hores, destaquen des de l'òrgan provincial.