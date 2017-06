Alexis Marí encapçala una escissió de quatre diputats de Ciudadanos en els Corts Valencianes

El grup de Ciudadanos en les Corts Valencianes perdrà quasi un terç dels seus diputats amb l'escissió que Alexis Marí, ex portaveu de la formació, anunciarà aquest divendres. La formació d'Albert Rivera, que està vivint temps molt convulsos a la Comunitat Valenciana, passarà així de 13 diputats a tenir 9, amb l'eixida de Marí, al costat de David de Miguel, Domingo Rojo i Alberto García.

Aquesta eixida era un secret a veus atès que la tensió entre Marí i els seus afins, i la direcció central de Ciudadanos era creixent. El primer símptoma de rebel·lió va ser les discrepàncies mostrades per la també exportaveu de Cs en el parlament valencià, Carolina Punset, després va ser Marí el rellevat d'aquest càrrec, i les últimes crítiques d'aquest especialment contra el líder de ciutadans Albert Rivera, per la seua deriva política i pel suport als Pressupostos Generals de l'Estat que col·loquen a la Comunitat Valenciana a la cua de les inversions, van fer que la marxa d'aquest sector fóra solament qüestió d'esperar.

L'escissió va acompanyada a més de la creació d'un nou partit "de centre" i "proespañolista", com ho defineix José Enrique Aguar, ex alcalde socialista i ex portaveu de Ciudadanos en la Diputació de València. La nova formació Amb tu Som Democràcia (CSD) pretén arreplegar fonamentalment als desencantats amb el gir a la dreta de Cs, però també arribar més enllà.

Amb aquesta pèrdua de diputats Ciudadanos passarà a ser la quarta força política dels Corts amb 9 parlamentaris, per darrere de Podem que en té 12. A més el grup de no adscrits s'ampliarà considerablement a 6 diputats: 4 procedents de Cs, 1 del PP i 1 de Podem.