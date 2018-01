El PPCV es fa el llonguis davant la confessió de Correa sobre el finançament il·legal i els pagaments en 'b'

El Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha refusat pronunciar-se aquest dijous sobre la confessió del cap de la trama Gürtel, Francisco Correa, que va rebre pagaments en "b" d'aquest partit, al·legant que no valora "temes judicials ni estratègies de defensa".

Corretja ha reconegut en un escrit remès al Jutjat Central penal que el PP valencià va pagar en "b" treballs en campanyes electorals contractats a Orange Market, l'empresa valenciana de Gürtel del també acusat Álvaro Pérez, "El Bigotes".

Segons la confessió de Correa, aqueixos diners "b" de València es traslladaven després a Madrid per a guardar-ho en una caixa "b" que ell controlava i de la qual va pagar a "El Bigotes" un sou per no poder-li ficar en nòmina pels seus problemes amb Hisenda, tal com ja va relatar en el judici per la primera època de Gürtel (1999-2005).