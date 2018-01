Francisco Correa admet que el PP valencià li pagava en negre

El cap de la trama Gürtel, Francisco Correa, reconeix en un escrit enviat al jutge que el PP de València li pagava en diners negres els seus treballs per a les campanyes electorals. Així ho detalla en un document en el qual també assenyala que vol arribar a un pacte amb la Fiscalia per reduir la petició de 24 anys i sis mesos de presó.

Correa ha enviat aquest escrit, al que ha tingut accés eldiario.es, tan sols uns dies abans que comence el judici pel finançament il·legal del PP de València. L'Audiència Nacional començarà les sessions dilluns que ve 15 de gener, en un cas en el qual diversos empresaris han admès pagaments en B al partit.

En la confessió, Correa afirma que són certs tots els fets dels quals li acusa Anticorrupció i detalla com la trama es va desplaçar de Madrid a València. "Orange Market es va crear perquè deixàrem de treballar per al PP en la seu de Gènova de Madrid", apunta, com ja va explicar en el judici de la primera època de Gürtel.

Camps els va proposar treballar per al PP

Assegura que Álvaro Pérez 'El Bigotes' va aconseguir contactar amb el llavors president, Francisco Camps, "el qual li va proposar fer esdeveniments per al PP de València". El partit pagava aqueixos treballs, molts d'ells per a campanyes electorals, de tres formes: factures legals, diners negres i factures fictícies a altres empresaris per treballs no realitzats. "No puc conèixer els detalls de tals operacions, però sí estava al corrent que se'ns pagava d'aqueixa forma", afirma.

El document descriu el paper que jugava cada implicat. 'El Bigotes' es dedicava "a la captació dels esdeveniments i el seu desenvolupament", mentre que Pablo Crespo, número 2 de la trama, controlava els treballs des de Madrid. Sota la seua supervisió treballava Cándido Herrero, responsable "dels cobraments, pagaments a proveïdors i nòmines".

Quan la xarxa d'empreses de Gürtel aconseguia els fons en B del PP, explica Correa, aqueixos diners s'enviaven a Madrid, a la caixa B que controlava ell mateixa. D'aqueixa caixa eixia el sou de 'El Bigotes', recorda, la qual cosa també va explicar durant el primer judici de la trama.

Correa també admet que quan va sospitar que estava sent investigat va traslladar documentació de les seues empreses a un pis que va llogar a Madrid, encara que els agents van acabar per trobar-la. També reconeix que usava dos telèfons a nom d'un amic, al qual deixava els seus abonaments per a l'Atlético de Madrid a canvi que li rebaixara les factures.

El líder de Gürtel, a la presó per la condemna del primer judici de la branca valenciana, insisteix en el seu "desig" d'arribar a un pacte amb la Fiscalia. Afirma que reconeix tots els fets dels quals li acusa Anticorrupció i que amb açò vol acollir-se als "beneficis legals" que porta aparellada una confessió.

Correa ja va seguir una estratègia similar en el judici de la primera època de Gürtel, amb una confessió durant la seua declaració. No obstant açò, no va arribar a aconseguir un pacte amb la Fiscalia, que es va limitar a demanar al tribunal que tinguera en compte que el cap de la trama havia reconegut els fets.