Una marca de roba promocionada per 'influencers' per a incentivar l’ús del valencià

Misteri resolt. Des de fa unes quantes setmanes han anat apareixent per les xarxes socials en els perfils d’influenciadors o influencers valencians camisetes blanques amb els lemes “Construiré mil ponts mil vegades”, “Sé que visc en els teus pensaments” i altres variants. La campanya semblava promocionar una marca de roba valenciana que prometia fer parlar des del seu compte d’Instagram i la seua pàgina web.

L’enginyosa campanya és, de fet, una manera de promocionar l’ús del valencià. El conseller d’Educació, Vicent Marzà, i el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, han presentat aquest dimarts el contingut del seu pla perquè el valencià arribe arreu del territori i han començat per la línia de roba ‘És la teua’. Es tracta, segons han explicat, de la primera campanya institucional –almenys la valenciana– que compta amb influenciadors i bloguers per a difondre’n el contingut. L’objectiu és arribar a un públic objectiu o target a què no es pot arribar pels canals habituals d’una promoció institucional; segons el conseller, han aconseguit més de cinc milions d’usuaris.

Perfil de Instagram de 'Eslateua'

Al marge de les camisetes, que han generat expectació, la Generalitat llogarà un autobús que arribe “a tots els pobles possibles” per repartir productes de marxandatge relatius a la campanya i que oferiran activitats i tallers de promoció de la llengua. També es faran insercions en mitjans digitals, premsa, televisió i ràdio, marquesines i altres accions als carrers que s’aniran desvelant en les pròximes setmanes, per a desenvolupar el contingut de les frases de les camisetes. Dilluns es van sumar tots els membres del primer escalafó del Consell a la campanya compartint fotografies amb les seues camisetes.

El dia europeu de les llengües, el titular d’Educació ha presentat la seua iniciativa per a “valencianocallants” i castellanoparlants que comprenen la llengua i s’animen a poc a poc a parlar-la. El pressupost de la iniciativa, publicat en el DOGV i en el BOE, és de 900.000 euros l’any fins al 2019, amb la qual cosa es pagarà tota la campanya.