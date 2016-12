El presidente de la CNMV se inhibe de nuevo en aprobar una operación por conflicto de interés

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a trámite la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por Indra por el 100% de Tecnocom, en la que se valora esta última empresa en 305 millones de euros. El actual presidente de la CNMV, Sebastián Albella, no ha participado en esta decisión, al igual que no hará en ninguna otra relacionada con esta operación, ya que antes de su incorporación al cargo fue asesor de Tecnocom debido a su puesto de senior partner en España del despacho de abogados internacional Linklaters.

Durante su primera reunión al frente del organismo, Albella ya se tuvo que abstener al abordarse la decisión de eximir a la filial de renovables de Siemens de lanzar una OPA sobre Gamesa. Albella no solo se ausentó de la reunión del consejo en el momento de abordarse el asunto, sino que no partició en ninguna de las fases del proceso de decisión acerca de esta operación, de la que fue asesor.

Ahora ha sido el turno de la OPA de Indra sobre Tecnocom, cuya admisión a trámite ha sido acordada por la vicepresidenta de la CNMV, Ana María Martínez-Pina. La CNMV explica que Martínez-Pina adopta la decisión tras considerar que tanto el folleto presentado por Indra como el resto de la documentación asociada a la OPA se ajustan a lo contemplado por la legislación. Este trámite, recuerda el regulador, no supone pronunciamiento sobre autorización de la oferta.

La oferta de Indra, anunciada a finales de noviembre, se lanza sobre la totalidad del Tecnocom, excluida la autocartera, a un precio de 4,25 euros por acción. La empresa tecnológica ya ha alcanzado acuerdos irrevocables con accionistas de Tecnocom que controlan el 52,7% de su capital.

Conflictos de interés

Albella ha trabajado los últimos once años en uno de los principales despachos de abogados de Europa, Linklaters, especializado en operaciones corporativas. En su defensa de la candidatura en el Congreso, Albella aseguró que se siete "totalmente independiente" y defendió que en ningún caso volverá al despacho en el que trabajaba. "Mi prioridad es que la CNMV trate con imparcialidad a las empresas" dijo. "Me abstendré de los asuntos con los que haya podido tener algún contacto previo. Seré absolutamente escrupuloso".

Albella insistió en justificar esta abstención en determinadas operaciones de "comprensible" en un candidato que ha tenido un perfil técnico y profesional. También mencionó a sus relaciones familiares, a las que también afecta la ley de incompatibilidad. En su intervención, reconoció que uno de sus hermanos es secretario "del consejo de una sociedad cotizada de pequeña dimensión", de la que no ha querido dar el nombre. La sociedad es Alantra, anteriormente conocida como N+1, donde también se sienta Luis Croissier, ex ministro de Industria y también ex presidente de la CNMV con el PSOE.