El Ibex huye de Catalunya mientras el Govern asegura que son solo "anuncios"

Sigue la espantada de grandes compañías de Catalunya, cotizadas y no cotizadas, ante la gravedad de la crisis política y la posibilidad de que Carles Puigdemont anuncie este martes en el Parlament una Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Este lunes pueden anunciar que trasladan su sede social fuera de esta comunidad autónoma otras tres empresas del Ibex 35, Abertis (cuyo mayor accionista es La Caixa), Cellnex (filial de la anterior) y la inmobiliaria Colonial, que reúnen a sus respectivos consejos de administración en sesión extraordinaria. De confirmarse su salida, la farmacéutica Grifols se quedaría como la única empresa catalana del principal índice bursátil español. La compañía ya ha advertido de que no descarta modificar su domicilio social si el escenario político afectara a su negocio.

Ante este éxodo empresarial, el Govern dice que estas decisiones son sólo "anuncios". En una entrevista con la agencia Bloomberg, el consejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Catalunya, Raül Romeva, ha dicho que sólo se han producido "algunos anuncios" y que "el sector productivo no se está trasladando". "Las sedes no son el mercado. ¿Cree que [esas empresas] renunciarán al mercado, a los clientes?" se ha preguntado Romeva, que ha dicho que lo que provoca "incertidumbre" es "el uso de violencia para reprimir los deseos de la gente", en alusión a las cargas policiales del pasado 1 de octubre.

