El paro bajó en 471.100 personas en 2017, un 11% menos que el año anterior

El paro se redujo menos en 2017 que en el año anterior. El número de desempleados bajó en 471.100 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2017 publicados este jueves. Por otro lado, el año cerró con 490.300 empleos más, en este caso un 2,6% más respecto a 2016.

Aunque se suma un quinto año consecutivo con descensos del desempleo, la reducción del paro se desacelera. El número total de parados, situado en 3.766.700 personas, cayó un 11% menos de lo que lo hizo en 2016. En los dos años anteriores, 2015 y 2014, también se redujo más el número de personas desempleadas (678.200 y 477.900, respectivamente).

Respecto al último trimestre, entre octubre y diciembre, el número de desempleados aumentó en 34.900 personas. Se trata del peor dato en este periodo desde 2012.

La tasa de paro se situó al finalizar 2017 en el 16,55%, su nivel más bajo desde 2008 a cierre de año. Sin embargo, la tasa es algo superior que la del trimestre anterior y, aunque se reduce en 2,08 puntos respecto a 2016, los dos años anteriores registró mayores caídas.

490.300 empleos más en 2017

En cuanto al empleo, el pasado año concluyó con 18.998.400 personas trabajando. La cifra todavía no ha alcanzado el nivel anterior a la crisis, cuando había 1,7 millones de personas más empleadas. Aunque en el total del año se han creado 490.300 empleos, los datos del final de 2017 no fueron muy buenos. Pese a no ser un periodo muy favorable para la creación de empleo, la cifra es peor que la registrada los tres ejercicios anteriores. En el último trimestre, el número de ocupados se redujo en 50.900 personas. En el mismo periodo de 2016 cayó en 19.400 y los dos años anteriores el número de empleados aumentó.

El sector servicios fue el que más empleo generó el pasado año, al registrar 289.700 empleados más, seguido de lejos por la industria (132.200) y la construcción (64.300).

En el conjunto de 2017, el número de trabajadores asalariados aumentó mientras que se contrajo el de autónomos. Los primeros subieron en 537.100 personas (357.900 empleadas con contratos indefinidos y 179.200 con contratos temporales). Aunque en términos absolutos se crearon más empleos temporales, la tasa de temporalidad (el número de trabajadores temporales sobre el total de asalariados) continúa aumentando y se sitúa en el 26,7%. Por su parte, el número de trabajadores autónomos o por cuenta propia descendió en 45.400 personas en 2017.

El pasado año, de nuevo, el empleo aumentó más entre los hombres que entre las mujeres, con 267.300 y 222.900 ocupados más, respectivamente. Ellos también salieron del paro con más fuerza que ellas: se redujo el número de desempleados en 274.500 hombres y 196.700 mujeres. Del total de 3,8 millones de parados, la mayoría (un 51,7%) son mujeres.