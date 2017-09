Bomberos forestales: héroes del verano, ignorados en invierno

Durante el verano son las estrellas de los telediarios. Sus uniformes amarillos, buena preparación, gran movilidad y entrenamiento para estar en primera fila, les convierte en héroes populares porque salvan vidas y haciendas, pero cuando se apagan los últimos incendios “nadie se acuerda de las condiciones en que nos tienen”.

Los 560 bomberos de las brigadas estatales de refuerzo en incendios forestales (BRIF), que son 10 y una de ellas en Pinofranqueado (Hurdes) han convocado una huelga preventiva durante tres días, si no se llega a un acuerdo satisfactorio en la reunión que tendrá lugar este miércoles en Madrid.

Serían el 28 de septiembre, 2 y 5 de octubre.

Se está negociando entre trabajadores y la empresa pública Tragsa, que es la contratista del servicio para el Ministerio de Agricultura (MAPAMA), un cambio en las condiciones laborales para que entre otras novedades estén disponibles durante la época baja de peligro de incendios (desde mediados de octubre a junio).

Una de las modificaciones es prohibirles expresar públicamente sus condiciones de trabajo.

En diciembre, al paro

Estos trabajadores fijos discontinuos, que acaban de trabajar en octubre, en diciembre van al paro, y en febrero-abril vuelven a medio gas hasta la temporada alta de junio, estarían disponibles una semana de cada seis en la temporada baja, cobrando una prima de disponibilidad durante esos siete días de 17 euros diarios, “una miseria”, reprocha Jesús Martín, de CCOO y uno de los 54 bomberos forestales de la BRIF cacereña.

Y es que están movilizados todo el verano, cinco meses, y ahora también disponibles el resto del año. “No es problema de no estar disponibles, que no nos negamos, sino de lo que pagan”. Entre otras cosas un plus de peligrosidad de 3,7 euros diarios “cuando somos brigadas aerotransportadas que solo por subirte al helicóptero ya te juegas la vida, y luego apagando el fuego sobre el terreno”.

Estas brigadas, y hay 10 en España, tienen una gran movilidad porque están concebidas para ello, refuerzan a los medios autonómicos y se desplazan cientos de kilómetros según las circunstancias.

La nómina líquida mensual media en Pinofranqueado son alrededor de 1.000 euros según este profesional.

Además no han conseguido plenamente la categoría de bombero forestal, para lo que se exige unas horas de capacitación “que la empresa no quiere proporcionar”, y la segunda actividad para los menores de 50 años tampoco existe cuando al no superar las pruebas físicas anuales, “te desechan, te mandan al paro”.

Sí consiguieron en una huelga de hace dos años la segunda actividad para los mayores de 50.