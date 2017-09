El Senado exige a 16 ayuntamientos el cambio de nombres franquistas en las calles

El Senado, a petición del senador valenciano Carles Mulet, ha enviado decenas de cartas de requerimiento dirigidas a ayuntamientos de toda España, pidiéndoles que cumplan la ley de Memoria Histórica y quiten de sus callejeros la nomenclatura franquista, que además debe ser borrada de registros oficiales como el Catastro y el Instituto Nacional de Estadística.

Dieciséis de esas cartas fueron enviadas a principios del verano pasado por medio del presidente del Senado Pío García (PP) a municipios extremeños preguntando si se habían iniciado o concluido trámites para terminar con esas denominaciones actualmente ilegales.

Compromís, con la colaboración de diversas entidades cívicas y memorialísticas, pide la retirada de callejeros franquistas, simbología preconstitucional, o pervivencia catastral o en el Instituto Nacional de Estadística, por no estar actualizado. Muchos de los municipios todavía no ha enviado respuesta, otros han justificado que estos cambios se han producido hace relativamente poco y por eso no aparece actualizado en los listados, y un número de ellos han cambiado esta situación justo después de recibir las cartas.

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet ha advertido que aquellos que no han contestado, o lo han hecho alegando que no han efectuado ningún cambio, se les va a reiterar la petición, y en caso de no cumplir la legalidad, serán llevados ante la Fiscalía.

Sería el caso en Extremadura de Navalmoral de la Mata, Botija, Casas de Don Gómez, Fresnedoso de Ibor y Santa Cruz de la Sierra.

El mayor municipio afectado es Navalmoral, donde lo ha intentado el equipo gobernante del PSOE, para cambiar 14 nombres franquistas del callejero identificados por el cronista oficial, pero en un pleno de mayo pasado la moción, apoyada por PSOE y Extremeños (7 votos), fue derrotada por los 8 que sumaban PP, Ciudadanos, e Independientes; otro concejal, de IU, se abstuvo.

Fresnedoso de Ibor y Santa Cruz de la Sierra, ante el requerimiento del Senado, contestaron que iban a aplicar la ley y cambiar nombres, mientras que Botija respondió que estaba en trámite, y Casas de Don Gómez que todavía no había hecho nada.

Han hecho caso

En fechas generalmente posteriores al requerimiento, y como consecuencia de él, se han cambiado denominaciones franquistas en Cáceres, Belvís de Monroy, Carrascalejo (se aprobó en pleno hacerlo, y someter a votación popular los nuevos nombres), Collado de la Vera y Peñalsordo (un total de 11 calles).

En Cáceres Millán Astray cambio a avenida Pablo Naranjo

Finalmente seis municipios han respondido al senador valenciano que los cambios de nombre ya se hicieron en su día, pero que no han sido inscritos en Estadística y el Catastro, gestiones que iban a hacer tras este requerimiento.

Son Navezuelas, La Granja, Jarilla, Puebla del Maestre, Santa Cruz de Paniagua y Villar del Pedroso.