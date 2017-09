El cambio climático y la financiación, ejes temáticos en el inicio de la Feria de Zafra

La más que obligada revisión de las prácticas agrícolas y ganaderas a raíz del cambio climático, y la necesaria financiación que dé futuro a la muestra ganadera más importante de Europa han protagonizado, como temas clave, la apertura la Feria Internacional Ganadera y 564 Tradicional de San Miguel, en Zafra.



En su intervención en el acto inaugural, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que el cambio climático, "una realidad que ya convive con nosotros", obliga a revisar las prácticas agrícolas y ganaderas.



"El clima ha cambiado y nosotros también tenemos que cambiar", ha incidido el jefe del Ejecutivo, que se ha mostrado convencido de que "el cambio climático ya está afectando a nuestros campos y producciones".



Por ello, Fernández Vara ha abogado por caminar por y hacia la Economía Verde y Circular, donde "el desarrollo económico sea sostenible".



El presidente extremeño ha apuntado el trabajo que ya realizan investigadores, agricultores y ganaderos por buscar nuevos productos, "variedades más resistentes al calor y cultivos que requieran menos agua".



Tras recordar la dureza climatológica de este pasado verano, con muy altas temperaturas y escasez de lluvias, Fernández Vara ha subrayado la necesidad de dar "más importancia a los seguros", los cuales, según ha remarcado, deben ser "eje principal" en el día a día.



Medio millar de expositores, más de 2.000 cabezas de ganado y cerca de un millón de visitantes conforman la carta de presentación de esta cita obligada para el sector y una de las más importantes del panorama nacional, que genera entre 2.500 y 3.000 puestos de trabajo y registra transacciones económicas por valor de 200 millones de euros.



Unas 25 hectáreas de terreno dan cabida, desde hoy y hasta el 4 de octubre, a expositores, espacios comerciales, empresarios de sectores afines, concursos morfológicos, subastas ganaderas, turistas y publico en general, para un certamen que tiene su origen en la Tradicional Feria de San Miguel, que data de 1453.

Sanidad animal

Acompañado por la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, y el alcalde de Zafra y presidente de la entidad ferial, José Carlos Contreras, Fernández Vara ha asegurado que la sanidad animal es "la pieza angular para construir una ganadería fuerte y para aportar seguridad alimentaria".



En este marco, y en relación a la tuberculosis bovina, el jefe del Ejecutivo extremeño ha asegurado que ésta es una de sus "principales preocupaciones". Merced al trabajo conjunto de la Junta y los ganaderos, ha agregado, "estamos ganándole el pulso a la tuberculosis".



Con la vista puesta en la UE, Vara ha pedido a las instituciones comunitarias que "garanticen el equilibrio de la cadena de valor y apuesten por el mundo rural".



Por su parte, Contreras ha pedido apoyos para garantizar la financiación de la Feria Internacional Ganadera (FIG) y, con ello, el futuro de la misma, así como más inversiones que permitan modernizar las infraestructuras del recinto ferial.



El alcalde ha dicho que esta muestra tiene garantizada su autofinanciación año a año con un presupuesto de un millón de euros, pero ha reclamado inversiones para nuevas edificaciones y modernización de las ya existentes.



"Estamos en un momento muy bueno, pero no podemos depender de inversiones cada ocho años", ha reclamado Contreras, quien entiende que esta feria necesita una financiación anual y constante.



Por ello, ha pedido un mayor apoyo por parte de las instituciones. No obstante, ha recordado que el nuevo pabellón que se construye "no se hubiera podido realizar sin el apoyo de la Junta".



En este marco, ha expresado su confianza en que el Gobierno central mantenga el compromiso expuesto el año pasado por la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, de aportar los 600.000 euros que restan para poder terminar la segunda fase del nuevo pabellón de cárnicas.



Si la financiación de las inversiones es el primer reto que tiene la Feria Internacional Ganadera de Zafra, según el alcalde, el segundo objetivo es incrementar su internacionalización, especialmente a la hora de exponer cabezas de ganado procedentes de otros países.



La presente edición de la feria de Zafra cuenta con 200 cabezas de ganado vacuno, más de un millar de animales de ovino y alrededor de 300 de porcino ibérico, a los que se suman los caballos de pura raza española y la representación de la pura raza árabe.