Cáceres impone una sanción de 468.000 euros al Canal de Isabel II

La Comisión de Urbanismo, Patrimonio, Contratación y Seguimiento Empresarial de Cáceres ha dictaminado a favor de imponer sanciones a la empresa concesionaria del ciclo integral del agua Canal Isabel II por un importe de 468.000 euros por incumplimiento de obligaciones contractuales.

En total, por la unanimidad de los miembros, se han detectado once incumplimientos del contrato, recogidas por los informes técnicos, por lo que se ha acordado imponer las sanciones máximas permitidas por la ley, al tratarse de "infracciones graves, en muchos casos reiteradas".



Las sanciones han sido por falta de medios adscritos al servicio y falta de medios materiales y técnicos (vehículos, dependencias y medios técnicos); incumplimientos en el Plan de Explotación del Abastecimiento y en el Plan de Mejora del Balance Hidráulico. También ha existido incumplimiento en el Plan de Gestión y Lectura de Contadores; en el de Explotación de la Red de Saneamiento y en el de Control de Vertido y Fugas.

Asimismo, han sido sancionadas faltas en el sistema de comunicación y atención al cliente; el Plan Director del Servicio; Inversiones y Mejoras y por la "no ejecución" del Plan de Información y Concienciación.

Cada uno de los incumplimientos contractuales ha supuesto 36.000 euros, que hacen un total de 468.000. Una vez dictaminada la propuesta de sanción, el pleno deberá ratificar la misma en sesión extraordinaria.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha lamentado que se haya perdido un año en exigir el cumplimiento del contrato a Canal de Isabel II, aunque se ha congratulado por la "imposición de la sanción máxima", ya que los incumplimientos en el contrato "son muy graves y han afectado de manera importante a los cacereños".

Empresa reincidente

Desde el PSOE los ediles Andrés Licerán y Belén Fernández han recordado que en el primer expediente por incumplimientos "se impuso la sanción mínima, contra su criterio, y un año después aparecen los mismos incumplimientos y además con la sanción recurrida en los juzgados.

Han puntualizado que tener 11 trabajadores menos, no cubrir dos jubilaciones o tener dos trabajadores en Monroy durante un año sólo supondrá a la empresa una sanción de 36.000 euros, y tener 8 vehículos menos también supondrá esa cantidad, a pesar de que la propuesta técnica sólo proponía 6.000 euros.

Asimismo, han precisado otros incumplimientos ya denunciados, como tener 13.000 contadores de más diez años sin renovar, no tener las dependencias ofertadas, no estar preparado el Plan Director del servicio ni la atención al cliente; y no realizar las mejoras del segundo año ni el Plan de Concienciación a la Sociedad".