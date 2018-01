50 contenedores quemados el año pasado por echar los restos del brasero sin apagar

El Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación Provincial de Badajoz (Promedio) ha empezado una campaña de buenas prácticas para el desecho de los restos de los braseros de picón sin que se causen problemas.



La campaña, que se difunde entre los municipios, resalta el problema de depositar en los contenedores de basura los restos de braseros de picón mal apagados, según un comunicado de la Diputación pacense.



En este sentido recomienda dejar las brasas al menos 24 horas en un cubo o un recipiente metálico antes de depositarlas en los contenedores.

Durante 2017 el Consorcio contabilizó medio centenar de contenedores quemados por brasas mal apagadas o actos vandálicos, cuyo coste de reposición, reparación y limpieza del entorno puede alcanzar hasta los 500 euros por cada incidencia.



"Son muchos los hogares pacenses que optan por calentar sus estancias con braseros de carbón natural o picón, que, una vez convertidos en cenizas y finalizada su combustión, se suelen desechar en los contenedores urbanos tradicionales", reza la campaña.

Un día en espera

Por este motivo,se insta a dejar las brasas al menos durante un día en recipientes adecuados antes de depositarlas en los contenedores, de manera que no queden rescoldos que pudieran volver a prender.



Es aconsejable, en todo caso, apagar las brasas con tierra o arena y no se recomienda utilizar agua, si bien se puede realizar como complemento.



Además, siempre deben introducirse los restos en bolsas bien cerradas y nunca a granel dentro de los contenedores y con respeto a los horarios de depósito.



La campaña se articula bajo el lema "Brasas que has de apagar, déjalas enfriar" y contempla la distribución de carteles entre los 84 ayuntamientos consorciados a la recogida integral de residuos domésticos de la institución provincial, además de un conjunto de mensajes que se difundirán por las redes sociales.



En ellos se hace referencia también a los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores del servicio por los posibles incendios, entre otras circunstancias.