Lemus critica los Presupuestos estatales y pregunta qué debe hacer Extremadura para ser bien tratada

El secretario general del PSOE de la provincia de Badajoz y senador autonómico, Rafael Lemus, se ha preguntado "qué tiene que hacer Extremadura para que se le considere por parte del Estado español", después del "recorte" de inversiones que los Presupuestos Generales recogen para la región.



En rueda de prensa, Lemus ha dicho que las inversiones previstas en los mismos para la provincia de Badajoz suponen un descenso de un 17,6%, "un dato preocupante, alarmante y desesperante".



"Los peores datos de inversiones para Extremadura coinciden con las previsiones más positivas para el Estado español", ha agregado el senador, que ha calificado de "deplorable" que el Partido Popular las vea "suficientes".



El líder de los socialistas pacenses ha subrayado que a Extremadura "le costó mucho pasar del siglo XX al siglo XXI" y ha advertido que "si no se hace nada por parte del Estado español, Extremadura retrocederá al siglo XX".



En este sentido, Lemus ha instado al Gobierno de Rajoy a considerar Extremadura como "una tierra necesitada de un plan especial de inversiones que ayude a generar más empleo".



"Nuestra condena más absoluta a los presupuestos del Gobierno de Rajoy que en este momento tiene previsto para Extremadura", ha recalcado Lemus, especialmente porque Extremadura "no se puede conformar con inversiones paliativas en cuestiones como el AVE o la Plataforma Logística de Badajoz"



Por su parte, el senador por la provincia de Badajoz y portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Juan María Vázquez, ha criticado la disminución de las inversiones por parte del Estado para Badajoz que, "por primera vez en la historia presupuestaria de la democracia, la renta per cápita por habitante es menor en Badajoz cuando la media nacional es superior".

Juan María Vázquez y Rafael Lemus (derecha)





Al respecto, el portavoz de Hacienda en el Senado ha reiterado que el Ministerio de Fomento ha disminuido la inversión para la provincia de Badajoz en estas cuentas para este ejercicio con respecto a las de 2016 un 23,8 %. Por su parte, el Ministerio de Agricultura disminuye la inversión para la provincia en un 28,6 %.



"Estos datos, de cara a cien euros, nos quitan más de veinticinco en inversiones para este año", ha criticado el senador socialista.



Por otro lado, Vázquez ha criticado el bajo porcentaje de ejecución presupuestaria del Gobierno central.

“Maltrato y engaño a Cáceres”

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2017 son unas cuentas con las que el Gobierno central "vuelve a maltratar y a engañar a la provincia de Cáceres", ha afirmado por su parte el diputado socialista en el Congreso César Ramos, que ha estado acompañado por el senador socialista por la provincia Juan Andrés Tovar.



En una rueda de prensa, Ramos ha destacado que lo que define a los PGE para la provincia de Cáceres es "un abandono total y un engaño, una vez más, para los ciudadanos de la provincia".



Los presupuestos de años anteriores "no se ejecutaron, y simplemente servían para que el Gobierno pudiera decir que invertía en la provincia de Cáceres cuando no era cierto; invierte mucho menos que los gobiernos socialistas", ha señalado Ramos.



El diputado ha destacado el 2021, "que se repite constantemente en inversiones como el Museo de Cáceres, la Ronda Sur de Cáceres, el Puente de Cabezuela y la variante de Malpartida de Cáceres".



Ésta, según Ramos, "es la fecha que le han dicho al funcionario que ponga en todas ellas, lo que demuestra la poca rigurosidad y poca fiabilidad de los PGE".



Ramos también ha afirmado que hay actuaciones pendientes que ni siquiera aparecen en los Presupuesto del juzgado de Navalmoral de la Mata, el acondicionamiento y mejora de seguridad en Aliseda en la N-521, las murallas de Coria, Trujillo y Cáceres, y la Catedral de Coria.



El Presupuesto para la provincia en el 2017 es de 177 millones de euros y que si se compara esta cifra con el último presupuesto socialista en el 2011, que fue de 319 millones de euros, se puede afirmar que la provincia de Cáceres ha sufrido "un recorte del 44% con el Gobierno del PP".