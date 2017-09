Cómo llevar un año sin cobrar y levantarse todos los días para ir al trabajo

Es una pregunta difícil de contestar. Resulta complejo explicar con palabras la sensación de levantarse cada día para ir a trabajar y sumar 12 meses consecutivos sin cobrar.

Esta la situación que describen las 10 trabajadoras de la residencia geriátrica de Maroñera, gestionada por Centros Geriátricos y Servicios a través de una concesión municipal.

Cada una de ellas sobrevive como puede. Algunas relatan que salen adelante con la ayuda de familiares o de su pareja. Otras, intentado sacar dinero de donde se puede, porque las facturas las tienen que seguir pagando.

Las empleadas recurrieron a los tribunales y permanecen a la espera. “Anímicamente estamos mal, no lo vamos a ocultar. Procuramos no transmitirlo a los abuelos, ellos no tienen culpa de nada. Para ellos, queremos que no les falte de nada”. Pese a su vocación profesional, la situación resulta insostenible.

Un nuevo concurso

Este pasado miércoles el pleno del Ayuntamiento de Madroñera aprobó por unanimidad el pliego de condiciones para adjudicar el servicio del centro a una nueva empresa. De modo que habrá un nuevo concurso, que será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, y de ahí en adelante deben irse cumpliendo los plazos establecidos por la ley.

Cumplen un año sin cobrar

La situación del centro pasó también este jueves por el pleno de la Asamblea de Extremadura, a través de la pregunta realizada por el diputado de Podemos Obed Santos. En sesión plenaria el consejero José María Vergeles desveló que debido a una sentencia del Juzgado de lo Social la subvención de la Junta de Extremadura para la residencia de mayores de Madroñera se destinará finalmente a pagar a las trabajadores.

El pasado 20 de julio la Administración regional dictó una resolución para el pago al Ayuntamiento de Madroñera de una ayuda de 200.000 euros para la residencia de mayores, informa Efe. La liberación del dinero se produjo en esa fecha, una vez que la Junta de Extremadura, que había abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento, comprobó que se habían corregido una serie de deficiencias.

El responsable de Sanidad y Política Social apunta que lo más fácil habría sido cerrar cautelarmente la residencia, pero por sensibilidad social no lo hicieron, ya que algunos usuarios comentaron que no querían irse a otro sitio. A partir de ahí, debido a la sentencia favorable a los trabajadores de la residencia, el juzgado ha retirado el dinero al Ayuntamiento para pagar nóminas.

Críticas de Podemos

El diputado de Podemos Obed Santos acusa a la Junta de no haber velado por que se cumplan las condiciones exigidas para la concesión del servicio, así como de no haber tomado a su juicio las medidas necesarias ante el impago. Defiende el cambio en el sistema de licitación.

En contra, el PSOE de Madroñera valora que el Gobierno regional ha actuado con 'rapidez y diligencia'. José Diego Casco, concejal socialista en el ayuntamiento, traslada a este diario que el Ejecutivo regional ha acortado al ‘máximo’ el proceso, “sobre todo por el bienestar de los residentes y para solucionar el problema económico de las trabajadoras”.

Señala que las circunstancias “precisaban una reacción rápida por parte de del SEPAD y así ha sido”.