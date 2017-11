18N: “Ha sido un día inolvidable para Extremadura”

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, destaca que la movilización de la sociedad extremeña en defensa de un "tren digno" ha sido una jornada inolvidable para Extremadura, que no pide "nada más ni nada menos" que lo que se merece.

Destaca que los extremeños han sido capaces de ponerse de acuerdo en una cosa, “que es que el tiempo de esperar se acabó y la paciencia también".

Tras expresar el profundo orgullo que tienen los extremeños de ser españoles, el presidente autonómico ha indicado que querían decir al resto de España que "es muy complicado participar en un competición en los que unos juegan con once jugadores y otros tenemos que jugar con cinco".

"No pedimos nada más y nada menos que lo que creemos que Extremadura se merece. Estamos profundamente orgullosos del país donde vivimos y creemos que lo que es bueno para Extremadura lo será también para España", ha recalcado Fernández Vara.

Por su parte el presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha recalcado que este sábado se mostró al resto de España la situación de desventaja que tiene la región en infraestructuras ferroviarias.

Dice que aunque el Gobierno de España está haciendo un esfuerzo en esta materia, "el pueblo extremeño tiene ganas de ganar en competitividad" y de "ofertar al resto del mundo lo mucho que tiene", algo que es difícil hacer "con ese freno de mano que supone ese déficit en infraestructuras".

"Se ha avanzado mucho pero hay una realidad que es que el extremeño no se puede montar en ese tren", ha indicado Monago, que ha señalado que "lo que los extremeños menos esperan son fechas concretas, porque cuando se han dado fechas, se han incumplido". Lo que quieren los extremeños, ha agregado, es el compromiso de que no se retrase y que "no haya ningún freno".

El líder de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, ha felicitado al pueblo extremeño por su ‘coraje’ a la hora de reivindicar sus derechos "desde la calle" y ha declarado que Extremadura "debería tener muchos más 18N", por lo que espera que la manifestación de hoy por un tren digno no sea "anecdótica".

La formación morada ha celebrado con entusiasmo la masiva participación del pueblo en la movilización que ha tenido lugar hoy en Madrid y ha felicitado a todos los extremeños por "su valentía y capacidad para salir y unir todas la voces en una". "El pueblo de Extremadura ha demostrado que sabe y quiere reivindicar sus derechos desde la calle", ha subrayado Jaén, para quien "la región ha dado un paso muy importante y se ha sacudido viejos complejos que le impedían formalizar grandes reivindicaciones".