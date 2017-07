Las sirenas de un centenar de ambulancias inundan Mérida en protesta por el concurso del transporte sanitario

Unas 120 ambulancias y 200 trabajadores del Consorcio Extremeño de Transporte Sanitario han salido este jueves a las calles de Mérida haciendo sonar sus sirenas en protesta por el nuevo concurso que ha adjudicado este servicio a una empresa sevillana.

La gerente del Consorcio, Eulalia Fontán, ha afirmado que era un día muy difícil para la organización, pero no se podían ir sin expresar su opinión. Ha incidido en que "ni un solo servicio de ambulancias" se ha visto alterado en la región, porque están todos en los hospitales correspondientes y lo que se ha utilizado es una flota de "casi 40 coches nuevos, más el resto de ambulancias que no entran a trabajar hasta las tres de la tarde".

Respecto al nuevo concurso, ha asegurado que ha sido legal y transparente pero "no ha habido nada de sensibilidad con el sector y con el usuario, así como tampoco ha habido ganas de ayudar". Ha manifestado que le hubiera gustado tener oportunidad de participar en el concurso "con opciones de ganar" pero salió "todo a precio" y, desde ese momento, desaparecieron las opciones.

Estas "decisiones políticas" se traducirán en hechos que "van a ocurrir a partir de mañana" cuando, a su juicio, empeorará el servicio de transporte sanitario. Ha subrayado que, teniendo en cuenta el presupuesto de donde partía, "hubiese sido más prudente por parte de la Administración pedir un estudio de viabilidad" porque es "completamente inviable" que el concurso se adjudique en 122 millones de euros -30 millones anuales- Asimismo, ha dicho que, cuando no hay suficiente dinero para la prestación de un servicio, al primero al que se traslada el problema "es al trabajador y después al usuario".

Para defender los intereses de la prestación del servicio, se tendría que haber hecho un concurso para que "ganara la opción más ventajosa y no la más barata", ha criticado.

También ha respondido a las palabras del consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, quien ha quitado importancia a la concentración porque "quien la convoca es la empresa a la que no se ha adjudicado el concurso". En este sentido ha aseverado que no tiene menor importancia por ser la empresa que perdió el concurso, porque "es la adjudicataria actual y conoce la complejidad de este sector en la región". Además alerta de que hay socios trabajadores del Consorcio que no tienen derecho a subrogación porque "son parte de la empresa actual y entrarían en conflicto de intereses con la siguiente".

Según Fontán, la nueva empresa comenzará a realizar "triquiñuelas legales" para no subrogar a aquella gente que consideren que "no les son necesarios", que en total considera que serán más de 100. Ha recordado que, una vez que se produzca la subrogación, por ley, la Junta no puede ser garante porque ese ámbito "se queda entre el contratista y los trabajadores".

La Junta es consciente de que los medios que tienen para el control de la prestación "son escasos y cuando lleguen sus medidas ya podrían haber pasado muchas cosas antes".

Respuesta de la Junta

La Junta de Extremadura ha respondido que hará cumplir "a rajatabla" todos los criterios del pliego de condiciones técnicas con las que se adjudicó el concurso del transporte sanitario, incluidas las cláusulas sociales.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha dicho que es "tremendamente respetuoso" con las protestas de la ciudadanía, pero "llama la atención" que quien convoca la concentración sea la empresa a la que no se le ha adjudicado el concurso.

Se ha mostrado tajante y ha recordado que, si se concentran más de cien ambulancias, éstas estarán inoperativas durante el tiempo que dure la protesta. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha mandado una carta al Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura y al Centro Coordinador de Ambulancias avisando de la incidencia.

De este modo aseveró que si hay alguna incidencia sin atender durante el tiempo que dure la marcha, "que no les quepa la menor duda al Consorcio de que la Junta actuará legalmente contra ellos".

Vergeles dice entender que los trabajadores estén preocupados, pero que sea una empresa que "ha demostrado que no es competitiva para quedarse con un concurso" quien convoque la manifestación, "le resta importancia".

Ha subrayado que la Junta de Extremadura va a hacer cumplir "a rajatabla los criterios" del pliego de condiciones técnicas con las que se ha adjudicado el concurso, incluidas las cláusulas sociales. Tanto que, si no se cumplen, la Junta será la primera en hacer "una resolución de contrato culpable en contra de la empresa adjudicataria".