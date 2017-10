Esta ingeniera, militar y defensora de la diversidad conecta a la NASA y el Ejército

De niña, Leedjia Svec quería ser entrenadora de leones marinos. Aunque, como le sucede a tanta gente, no ha cumplido ese sueño de la infancia, lo cierto es que su trabajo no es precisamente común. Ingeniera en Tecnología y Psicología y doctorada en Ciencias de la Visión, ahora es teniente comandante de la Marina estadounidense, además de la directora de programas militares del centro de investigación Ames de la NASA.

“La NASA ha sido diferente a todo lo que he experimentado. Hacemos la ciencia ficción realidad”, explica Svec a HojaDeRouter.com. “La mejor parte es que es inclusiva y abierta . Todo el mundo puede ser astronauta a su manera, apoyando a la ciencia, creando el próximo traje espacial o enviando pequeños satélites al espacio”. Precisamente, la defensa de la inclusividad en la formación científica es uno de los frentes de batalla de esta teniente comandante que sirve como enlace entre la Marina y la agencia espacial estadounidense.

Una teniente comandante STEM

“Uno de mis primeros recuerdos es el método científico”, afirma Svec. Su primer contacto con él fue en el colegio: su profesor sembró unas semillas y les pidió que compararan la cantidad de agua con su crecimiento, un experimento que califica de “simple pero profundo”. “La ciencia es una forma de conocer el mundo que a mí me funciona”.

Tras pasar con una beca en ingeniería por el fabricante de tecnología aeroespacial y militar Lockheed Martin, trabajar como asistente de investigación en diferentes universidades y no dejar de estudiar, Leedjia comenzó su carrera en la Marina. En 2015, solo el 8 % de los militares de este cuerpo eran mujeres, un porcentaje que se eleva al 15 % en el caso del total de militares en activo del Ejército de los Estados Unidos, según un reciente análisis del Pew Research Center.

Los túneles de viento de centro de investigación AMES de la NASA

Svec ha pasado por varios destinos, en algunos de ellos realizando labores de investigación, como estudiar modelos matemáticos relacionados con la visión, y en otros trabajando por la diversidad y la inclusión dentro del ejército: ha sido científica senior en el Instituto de Defensa de la Igualdad de Oportunidades del Departamento de Defensa (DEOMI por sus siglas en inglés).

Trabajar en la NASA siempre estuvo en su “radar”, y desde hace dos años sirve de oficial de enlace entre la agencia espacial y el Ejército. Ella describe su trabajo como “física social”, ya que se encarga de conectar a diferentes grupos de investigación, si bien no proporciona muchos detalles sobre su día a día.

Svec asegura que las dos instituciones se asemejan al “operar en ambientes únicos”. “Trabajando juntos, podemos hacer que la tecnología vaya más rápido y lejos a un precio más barato”, señala. “Por ejemplo, tanto los astronautas como los buceadores experimentan síndrome de descompresión. Si un laboratorio de la Marina tiene un algoritmo que reduce sus efectos nocivos y un laboratorio de la NASA tiene un superordenador para probar el algoritmo, acercarlos es beneficioso para ambas agencias”.

El centro de investigación AMES está ubicado en Silicon Valley y Svec también se dedica a promover alianzas para otros proyectos, como la Unidad de Innovación Experimental de Defensa (DIUx por sus siglas en inglés). Esta suerte de ‘startup’ dependiente del Pentágono fue creada durante la Administración de Obama para estrechar los lazos entre la meca de la tecnología y el Ejército, animando a que las compañías encuentren soluciones a los retos tecnológicos militares.

Además de realizar ese trabajo, Svec está muy implicada en atraer a los jóvenes a las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) dentro de la NASA: estudiantes y voluntarios pueden pasar unas semanas en el centro de investigación a través de diferentes programas.

Este mismo verano, se ha encargado de facilitar la llegada de más de 25 becarios de diferente formación, desde sociólogos a ingenieros. “ Hay un trabajo aquí para todo el mundo, en NASA Ames y en la NASA”, reivindica Svec. Ella misma lo pone fácil para que así sea buscando el mentor que mejor pueda aprovechar las habilidades de cada estudiante, ella misma incluida. “Es gratificante cuando los estudiantes me dicen que tengo una influencia importante en sus decisiones de dedicarse al espacio en su carrera. [...] He visto a estudiantes pasar de ser tímidos y autolimitados a liderar movimientos”.

Defendiendo la diversidad

No dejar fuera a nadie a la hora de despertar vocaciones es otra de las preocupaciones de Svec. “ Defiendo la diversidad porque necesitamos todos los talentos en STEM, y todos los talentos engloba todas las formas, tallas y variedades de gente”, señala.

Atraer a las niñas también es una de sus preocupaciones, ya que ella misma tuvo que sufrir en su juventud que le dijeran que las matemáticas no eran lo suyo. De hecho, trabajar con un grupo de chicas y animarles a apasionarse por las matemáticas le animó a abrir un blog, Stylish Stem, en el que alude a algunas de las mujeres que trabajan en tecnología y mezcla temas como música, moda y tecnología.

SIlicon Valley Women of Influence won by Anu Gali (engineer, mentor, role model) and Leedjia Svec (PhD, US Navy Lt Cdr, diversity champ)! pic.twitter.com/nuz5c6ajFB — LMC17diversity (@LMC17diversity) 20 de mayo de 2017

Ser la directora de programas militares de la NASA y su labor como defensora de la diversidad en las carreras científicas ha hecho que Svec haya participado en numerosos eventos para contar su experiencia, como los organizados por las entidades sin ánimo de lucro Wonder Women Tech y The Club, dedicadas a conectar a mujeres que trabajan en tecnología, o la red de emprendedores Open Silicon Valley. Recientemente, Lesbians Who Tech, una comunidad LGTB formada por 25.000 mujeres, invitó a Svec a un evento celebrado en París, en el que habló de la necesidad de que el lenguaje sea inclusivo.

Leedjia Svec, directrice des programmes militaires de la NASA, parle d'inclusivité : "When you say, hey guys!... Language matters" #LWTparis pic.twitter.com/8KpGthnPR7 — Nelly Lesage (@LesageNelly) 23 de junio de 2017

Su paso por todos ellos es una muestra de la defensa de la diversidad de esta teniente comandante, precisamente cuando Donald Trump, al frente del país de las barras y estrellas, ha decidido prohibir que las personas transgénero accedan al Ejército.

“ Nunca pienses que eres solo una chica, solo un niño, demasiado mayor, demasiado joven, sin la formación correcta o cualquier otra división superficial. Creo que hay una [carrera] STEM para todos”, defiende esta científica y militar comprometida con despertar vocaciones.

