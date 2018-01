La milicia kurda en Siria publica un vídeo del interrogatorio a un terrorista francés miembro de ISIS

La milicia kurda de Siria YPG publicó hoy un vídeo del interrogatorio al miembro del grupo terrorista Estado Islámico (EI) Thomas Barnouin, uno de los yihadistas franceses más buscados y arrestado en Siria.

En la grabación, de algo más de nueve minutos, Barnouin habla en inglés, con barba y vestido con una cazadora marrón y sudadera negra y responde a las preguntas que le hace un integrante de las YPG, que no aparece en la imagen.

Top French jihadi Thomas Barnouin has been captured by #YPG @DefenseUnits https://t.co/5W3gp9YGCR pic.twitter.com/Ljt2pmZRjT