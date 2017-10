Los presupuestos de Cifuentes: 22 millones más para la concertada y solo uno extra contra la violencia machista

El Gobierno de Cristina Cifuentes y Ciudadanos se han enzarzado en dos ruedas de prensa simultáneas, una en la Puerta del Sol y otra en la Asamblea de Madrid, donde unos y otros han dado detalles sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2018, resultado de "largas negociaciones" entre las partes. Cifuentes ha asegurado que el resultado son unos "presupuestos técnicamente buenos" que priorizan el "aumento del empleo y la mejora de los servicios sociales" como "los dos grandes objetivos".

"La presidenta en los últimos días tenía como principal preocupación es que nadie hubiera alrededor; presentarlos en exclusiva, en Sol, como hacía Aguirre e Ignacio González. Respetamos su capricho, nadie se lo va a negar. La firma más importante de los Presupuestos es cuando los apruebe en solitario. Es un espectáculo político que a mí no me suma demasiado", ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Parlamento. Después, no obstante, ha aclarado que a pesar de "esa condición, no nos vamos a oponer a unos presupuestos que objetivamente son buenos".

La consejera de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha afeado a la formación naranja sus palabras. "Somos un gobierno de hechos, no de fotos. Me parece una falta de respeto que se pueda decir eso por parte del portavoz de Ciudadanos. No puede ser tan injusto de decir que detrás de tanto trabajo hay una foto. Si quieren sentir el presupuesto como suyo tendrán que ser gobierno. Mientras no se diga otra cosa en la normativa, los presupuestos se presentan por el gobierno, que obviamente necesitamos su apoyo", ha respondido. " Hemos sido terriblemente rigurosos y serios. Y le pido al señor Aguado el mismo rigor y seriedad", ha rematado.

En la presentación de presupuestos en Sol, la presidenta Cristina Cifuentes y después la consejera de Economía han explicado que el acuerdo con Ciudadanos ha aumentado en 105 millones de euros el global de las cuantías. Cifuentes ha concretado que se han incluido todas las peticiones de la formación naranja.

Estas son las principales partidas de las cuentas de la región para el ejercicio de 2018, que está fijado en 19.331 millones de euros, un 4,28% más que en 2017.

Sanidad

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid es la que más parte del presupuesto se lleva: un 40,7%. Esto se traduce en 235 millones de euros para 2018 hasta llegar a los 7.868. La mayor parte de partidas crecen tímidamente. Entre 2% y el 3% lo hacen la dedicada a atención primaria (de 1.894,15 millones en 2017 a 1.941,67 en 2018) y a atención hospitalaria (de 5.081,60 a 5.232,37 millones). El coste de personal también crece un 2,97% hasta los 3.475,88 millones de euros (100 millones más) y el presupuesto para el SUMMA 112 alcanza los 164,44 millones de euros, un 2,72% por ciento más (+4,35 millones adicionales) La partida que más crece proporcionalmente es la dedicada al "plan integral para la reducción de la lista de espera", que tendrá 10 millones de euros más hasta alcanzar los 61.

Educación

La Consejería de Educación concentra un 24,1% del presupuesto, un 3,56% más que en 2017. Son 160 millones extra en una cuantía global que alcanza los 4.663 millones de euros. El Gobierno de Cifuentes dedicará 22 millones más a la educación concertada, para cuyas aulas se sacarán de las arcas públicas 1.012 millones de euros en 2018, un 2,26% más que en 2017. Es más presupuesto que el que se dedica a la Educación Infantil, Primaria y Secundaria en centros públicos: 917 millones el año que viene tras un aumento del 5% (45 millones de euros).

La partida para la "gratuidad de los libros de texto" casi se triplica (de 6 a 16 millones) con el plan aprobado por la Asamblea de Madrid para la reutilización de los materiales en las aulas. Se dedicarán, según los datos ofrecidos por la Comunidad de Madrid, 26 millones de euros para contratar a 850 profesores entre este curso (600) y el que viene (250). Los sindicatos critican, no obstante, que el incremento de los cupos no ha llegado a los centros porque no se ha ratificado el acuerdo de la mesa sectorial para mejorar las condiciones de los docentes, que también incluyen otras medidas. También se destinan casi 44 millones al pago de las vacaciones a los interinos frente a los 24 millones de 2017.

La implantación de la educación bilingüe sigue expandiéndose, con dos millones más de presupuesto en 2018: de 26,5 a 28,5 (un 7,7% más). Y las becas a la enseñanza no universitaria y el precio reducido de comedor –unas resoluciones que las familias denuncian año tras año que llegan con retraso– tienen una partida de 5,6 millones más, hasta alcanzar los 93,6 millones de euros.

El presupuesto para universidades apenas varía un 1% (de 932 millones a 945), pero sí crece más la partida para la "construcción y equipamiento de centros docentes" solo unos meses después de conocerse que las subastas a la baja en las adjudicaciones de las obras han dejado a cientos de alumnos y alumnas sin su centro asignado.

Políticas sociales y familia

La partida global aumenta un 8,9%. Este crecimiento se traduce en más inversión para la atención a la dependencia (57 millones de euros más hasta llegar a los 360), "atención social especializada a personas con enfermedad mental" (con 8 millones más de los cuales la 7,3 se dedicarán a "plazas para personas con enfermedad mental"). También aumenta un 5% el presupuesto destinado a la Renta Mínima de Inserción (RMI) y se refleja la ampliación anunciada de plantilla en las residencias públicas tras la muerte de dos ancianos y las quejas de los trabajadores, que aseguraban que la precariedad no les permitía atender bien a los usuarios.

A la lucha contra la violencia de género, la Comunidad de Madrid solo dedica un millón más en 2018, lo que supone un aumento del 4% en la inversión: de 22,57 millones a 23,57. Este presupuesto va destinado a la atención integral a las víctimas, a los planes en sanidad, por ejemplo.

Empleo

Esta partida es prioritaria para el Gobierno de Cifuentes. La partida que más aumenta en porcentaje es la de "autónomos y economía social", un 17% (12 millones). La inversión en formación crece un 14% y pasa de 146 a 168 millones de euros. Entre un 3 y un 6% de subida, mucho más discreta, se encuentra la partida de incentivos a la contratación y programas mixtos de formación y empleo (hasta los 106 millones) y los costes de personal. En prevención de riesgos laborales apenas se invierte un 0,3% más: de 19,68 a 19,74 millones de euros.

Transportes y vivienda

El Ejecutivo de Cifuentes apenas toca el presupuesto destinado a "vivienda y rehabilitación", que aumenta un tímido 1,64%. De esos 3 millones más, 2,6 se lo lleva el "plan de vivienda estatal y regional".

En transportes, aumenta un 8% la subvención a usuarios del transporte, con 100 millones más, donde se incluye el abono joven para menores de 26 años. Los presupuestos también incluyen 15 millones para completar la conexión Sol-Gran Vía, ampliar la línea 11 de Metro y la estación de Arroyofresno. Crece en 13 millones el presupuesto para conservación de carreteras, una medida propuesta por Ciudadanos.

Justicia

El presupuesto para Justicia, dentro de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía, se eleva en 29 millones hasta lo 440. La Comunidad de Madrid va a invertir en 2018 casi nueve millones de euros en el comprometido plan de mejora de las infraestructurales judiciales, puesto en marcha tras las quejas del personal de los juzgados y algunos accidentes provocados por instalaciones no renovadas y antiguas. La partida para justicia gratuita se estaca en 49,5 millones de euros.

En las cuentas de 2018 también se plasman los 2,8 millones de euros que dedica la Comunidad a la reforma de la plaza de toros de Las Ventas.

Ampliación de deducciones

Hay dos deducciones que se incrementan, como ya se conoció el lunes, un día antes de la presentación oficial de los presupuestos. De ellas se beneficiarán, calcula el Ejecutivo de Cifuentes, unas 165.000 personas y afectan a los ciudadanos con hijos y a los jóvenes que viven de alquiler desde el 1 de enero de 2018.

Dos medidas que Ciudadanos se apuntan como una aportación propia y sobre las que la presidenta dice que estaban contempladas en los puntos 86 y 110 de su programa electoral. Y son: deducciones de 600 euros al año por hijo durante tres años consecutivos en el tramo autonómico del IRPF (que aumentan a 750 si son dos y a 900 si son tres) y las desgravaciones por el alquiler de viviendas a los jóvenes menores de 35 años de los 840 euros actuales a los 1.000, que se amplían hasta los 40 en el caso de que estén desempleados y tengan cargas familiares.