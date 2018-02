Aplazado el desalojo de los ultras de Hogar Social Madrid ante el riesgo de incidentes

El desalojo de Hogar Social Madrid de su sede okupada en las antiguas oficinas de Banco Madrid ha quedado aplazado ante la resistencia ejercida por los miembros de la organización de ultraderecha y la posibilidad de que se generara un conflicto entre los agentes de Policía y éstos.



Tras casi media hora de conversaciones entre los responsables de la organización y los funcionarios judiciales, finalmente, pese a que contaban con los requisitos necesarios para proceder al lanzamiento con orden del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, se ha decidido aplazarlo para evitar males mayores, como posibles cargas policiales y enfrentamientos de mayor envergadura, teniendo en cuenta que los miembros de Hogar Social no querían abandonar su sede bajo ningún concepto ejerciendo "resistencia pasiva".



La portavoz de Hogar Social Madrid, Melisa Ruiz, ha mostrado su satisfacción por esta decisión, aunque también su preocupación porque espera que el siguiente intento de desalojo se produzca "un día cualquiera a las cinco de la mañana", cuando les pille de imprevisto y sin movilización.

Por otra parte, la portavoz ha calificado de "vergonzosa" la decisión del Ayuntamiento de Madrid de habilitar dos inmuebles para atender la llegada "masiva" de inmigrantes registrada en las últimas semanas. El primero es un edificio en Francos Rodríguez, vacío desde la marcha de la UNED — y en el que este jueves apareció pintado 'Refugees not welcome'—, y el segundo es un colegio en Chamartín que la Comunidad ha devuelto al Ayuntamiento por no tener actividad.

"Me parece vergonozoso que con tantos españoles viviendo en la calle en Madrid se habiliten centros para acoger a refugiados cuando se podrían haber habilitado para acabar con la mendicidad, por ejemplo, en la Plaza Mayor", ha criticado la portavoz.

En este sentido, ha calificado la medida como "hipócrita", que "demuestra que el 'Gobierno del Cambio' no está con la gente que lo necesita sino con la buena prensa del tema de moda: los refugiados".

En cuanto a otros colectivos que también okupan edificios de la capital, como La Dragona o La Ingobernable, Ruiz también ha lamentado la postura del Consistorio. "El Ayuntamiento, que es el legítimo propietario de La Ingobernable, ni siquiera ha interpuesto una denuncia. En La Dragona, llevan diez años okupando sin realizan labores sociales, gozan de connivencia", ha señalado la portavoz en relación a un presunto trato preferente del Consistorio.