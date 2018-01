Dimite el concejal del PP de Murcia tras la polémica por sus declaraciones filtradas

El concejal de Fomento del Partido Popular del municipio de Murcia, Roque Ortiz, ha presentado esta tarde la renuncia a su cargo en el Ayuntamiento. Además, ha remitido un escrito al Alcalde, José Ballesta, comunicándole su decisión.

El concejal ha renunciado tras las presiones sufridas los últimos días, tanto desde la oposición como desde el gobierno regional por los audios filtrados en dónde insinuó prácticas irregulares en la concesión de contratos públicos en la Región. En este sentido, diferentes medios se han hecho eco de las palabras del presidente de la región, Fernando López Miras, en las que aseguraba que si las declaraciones filtradas fueran de un miembro de su propio gobierno "ya estaría fuera".

“Me voy, reconozco que cometí un error, un desafortunado error verbal -como ya he reconocido públicamente- que durante estos días me ha hecho reflexionar sobre si merece la pena la política, cuando esta muestra su peor cara, el acoso personal y familiar, la hipocresía y la falsedad…" ha comentado Ortiz en la misiva.

“Me voy, en contra mi voluntad, no estoy ni imputado ni investigado ni en ninguna instancia judicial de tipo alguna, administrativo o penal –no como otros- pero me voy única y exclusivamente, para no poner en riesgo el proyecto de ciudad que hemos impulsado y no quiero ser la causa de que la gestión de tu equipo pueda verse empañada de forma injusta. Vale más la pena una noble acción silenciosa que una vulgar aplaudida”, ha indicado en su carta de renuncia.

Además, Ortiz ha señalado en el escrito que es de los que "dan valor al honor y a la justicia. No estoy dispuesto a que mi honor se ponga en cuestión cuando no he cometido ninguna irregularidad. Quien me conoce sabe que es incompatible con mi forma de entender el servicio público".

Ortiz ha concluido su escrito recordando que no es "un político profesional, no sé jugar a este juego de trincheras, de imposturas artificiosas en lo que se ha convertido eso que llama la nueva política".

"No es suficiente"

La agrupación municipal Ahora Murcia ha señalado que “la dimisión del concejal Roque Ortiz no es suficiente”, ya que “la corrupción del PP no empieza y acaba en este edil”, por lo que es necesario “una moción de censura que saque al PP del poder y garantice la salud democrática en nuestro municipio”.

Ahora Murcia ha señalado que además ha de investigarse "la trama y las redes clientelares que el PP supuestamente ha creado en nuestro municipio". Por ello ha presentado a los grupos de la oposición una moción de urgencia para la creación de esta comisión, para llevarla de forma conjunta al próximo Pleno.

El Grupo Municipal Socialista ha afirmado que la dimisión del concejal de Fomento “era necesaria por una cuestión de ética pero insuficiente". Los socialistas han indicado que las palabras de Roque Ortiz han destapado "la caja de los truenos, y evidencian que la forma de gobernar del PP se basa en hacer favores a cambio de votos".

Por otra parte, el PSOE de Murcia ha criticado que esta es una forma de funcionar que el alcalde, José Ballesta, "no ha querido eliminar de su gobierno, por tanto, esta dimisión no resuelve el problema de fondo”.

Cambiemos Murcia ha considerado que la dimisión de Roque Ortiz, es una "decisión lógica y obligada" pero está lejos de contribuir a la “regeneración democrática que necesita el Ayuntamiento”, para lo que es imprescindible "formar un nuevo gobierno a través de una moción de censura".

El portavoz de la formación municipalista, Nacho Tornel, ha indicado que esta dimisión "soluciona el problema" al Partido Popular, pero no al Consistorio ni a la ciudadanía.

El edil del grupo municipal de Ciudadanos de Murcia, Mario Gómez, ha afirmado tras conocer la dimisión que han solicitado la puesta en marcha de una Comisión de Investigación "para aclarar cualquier tipo de clientelismo y caciquismo en los servicios públicos, tanto durante el gobierno popular del exalcalde Cámara como durante la legislatura de José Ballesta en la Glorieta”.

Declaraciones filtradas

"Que no se le olvide a la gente que trabaja en las concesionarias, que no se le olvide a la gente a la que le hemos conseguido un trabajo. Todo esto, que no se olvide". Estas son algunas de las declaraciones que pusieron durante varios días en el punto de mira a Roque Ortiz. El edil también señalaba que: "Hay mucha gente que está donde está gracias a vosotros y gracias al Partido Popular".