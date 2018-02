La 9ª edición del IBAFF homenajea a Lucrecia Martel

Esta nueva edición se celebrará del 2 al 10 de marzo y una vez más con la intención de entregar al espectador un tipo de cine diferente. Como es habitual, la parrilla del IBAFF estará alejada de los circuitos comerciales y con una visión distinta que permita experimentar a un público que no tiene la fortuna de poder acudir regularmente a este tipo de proyecciones y reclama estas alternativas.

Y con una programación enfocada a ese fin se ha realizado este miércoles 14 de febrero, día de San Valentín y miércoles de ceniza, el acto de presentación oficial del festival, contando para ello con de Jesús Pacheco -concejal de cultura-, Ángel Lloret -director de Telefónica en Murcia-, Jesús de la Peña -director del festival y del centro Puertas de Castilla-, Ramón Palazón -director de turismo de Murcia-, Ángel Cruz -director de la filmoteca regional-, y Enric Albero, crítico de Caimán CDC y programador estrella del IBAFF. Como manda el protocolo rompió el hielo Jesús Pacheco, quien destacó la importancia y consolidación que ha alcanzado el IBAFF tanto como referente de los festivales en España como polo atractor del turismo.

La edición de este año llega de la mano de importantes patrocinadores destacando por encima de todos Movistar+. Ángel Lloret, de Telefónica, destacó la participación de las series de televisión en la próxima edición del IBAFF. Si bien, por efecto del patrocinio, sólo serán proyectadas series producidas por Movistar+ para su plataforma de streaming, son series de indudable calidad como “La Peste” -dirigida por el galardonado Alberto Rodríguez y que ya se puede ver en su plataforma- o la nueva serie de Berto Romero “Mira lo que has hecho”, colaborador habitual con Andreu Buenafuente, y cuyo estreno es próximo.

Ramón Palazón, director de turismo de Murcia, destacó la inversión en promoción que se ha realizado para el IBAFF, además de la asociación con otro patrocinador, RENFE, para publicitar el festival en sus trenes y ofrecer descuentos a asistentes al festival.

Posteriormente el turno de palabra fue para el director de la filmoteca regional, Ángel Cruz, y el director del festival, Jesús de la Peña. Éste último destacó el importante esfuerzo que viene realizando el último año su equipo para mantener vivo el festival con proyecciones regulares tanto en la filmoteca como en los cines Centrofama.

Enric Albero, pieza clave del festival al ser el programador, y crítico de la prestigiosa revista Caimán Cuadernos de Cine con la que el festival mantiene una estrecha y muy fructífera relación, destacó y defendió la presencia de series en un festival de cine, citando publicaciones tan prestigiosas como Filmcomment que ya han empezado a considerarlas al nivel de las obras cinematográficas. Por otra parte, destacó la proyección del cortometraje ‘Aliens’ del director murciano Luis López Carrasco, que considera fundamental por su importancia y por ser de la región.

La 9ª edición del Festival Internacional de Cine de Murcia IBAFF, ha programado en su sección oficial un total de 13 largometrajes y 19 cortometrajes de realizadores procedentes de Afganistán, Francia, Bulgaria, Alemania, Argentina, Japón, Brasil, Irán, Finlandia, Grecia o Bangladesh.

Una variopinta colección de películas con los que el IBAFF pretende seguir explorando un tipo de cine que se aleja de las convenciones creativas en la búsqueda de formas de expresión audiovisual que exceden y que complementan el arte cinematográfico pero que de algún modo se aleja del lema de la pasada edición de un “cine en resistencia” que quizá encorsetaba demasiado la programación del Festival.

Lo hará con películas como “Drift” (Helena Wittman, 2017), “Let the summer never come again” (Alexendre Koberidze, 2017), o “3/4” (Illian Metev 2017); con el ciclo honorífico de Lucrecia Martel; otro ciclo de cortos en colaboración con el Cinema Jove, un espacio para analizar las nuevas pautas de consumo audiovisual de la mano de Movistar+ o su ya convertido en referente Seminario de Iniciación a la Crítica de Cine de la revista Caimán Cuadernos de Cine.

La selección de cortometrajes incluye obras ampliamente reconocidas en festivales internacionales como ‘El paisaje está vacío y el vacío es paisaje’, de Carla Andrade y que nos llega desde el Festival de Rotterdam. También, desde Barcelona, serán proyectados ‘El tercer paisaje’ y ‘Galatée a L’infini’. Se mezclan así autores nacionales de probada trayectoria tanto en el mundo del cortometraje como en el del largometraje como Ángel Santos con su ‘Manuel Moldes’, conformando, junto a diversas nacionalidades, un compendio ecléctico sin restricciones.

Si el año pasado la retrospectiva fue al jovencísimo director canadiense Xavier Dolan, este año el premio honorífico se entregará a la directora argentina Lucrecia Martel (Salta, 1966) de quien además se realizarán homenaje y retrospectiva con la proyección de títulos como ‘La ciénaga (102)” (2001), “La niña santa” (2004), “La mujer rubia” (2008) y su reciente obra “Zama” (2017), que clausurará el festival el 10 de marzo.

La realizadora argentina es una cineasta de la impugnación, una creadora rebelde e inconformista que no duda en afirmar que la propia “realidad es una arbitrariedad y si de algo hay que estar prevenido es de lo que se naturaliza, de lo que se da por bueno. La realidad es una construcción y, por tanto, debemos discutirla. Toda naturalización, hasta la de la propia naturaleza, es peligrosa. Lo que se vuelve natural se vuelve incontestable, inmutable. Y ahí es donde perecemos”.

Resulta reconfortante y a la vez desconcertante que en una edición del Festival en la que se van a proyectar series de televisión, la homenajeada sea Lucrecia Martel, una directora de cine que considera las series un retroceso y “puro argumento, una estructura mecánica y decimonónica y fruto del momento conservador que estamos viviendo”.

Para consultar la programación completa del IBAFF 2018 accede a su web.