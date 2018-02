Llamamiento a los vecinos de Murcia para acudir a la concentración Pro-Soterramiento

Buenos días Murcia. Somos una asociación pequeña y humilde. Aunque lo hemos venido haciendo durante años, nos hubiera gustado dedicarnos más a otros asuntos como la mejores de nuestros jardines, limpieza, seguridad, etc... pero lamentablemente el asunto del SOTERRAMIENTO nos ha tenido demasiado ocupados.



La gran mayoría de los que vivimos en el nuevo barrio, compramos nuestras viviendas viendo unos planos, donde las vías del tren se soterraban y arriba, quedaban grandes jardines, paseos y avenidas.



Pero esto ya no va a ser así. Pese a los anuncios de que se está soterrando (la máquina se instaló en Diciembre y no se ha movido) el AVE viene en superficie y el MURO se va a realizar ya, con la consiguiente desconexión de nuestro barrio.



Si, nos van a poner una pasarela con ascensor... pero qué va a pasar con nuestros mayores, nuestros hijos pequeños que van en carricoche, nuestros discapacitados... porque estamos hablando de un ascensor para mas de 20000 personas.

¿Y el futuro de nuestros hijos cuando salgan con sus amigos al centro de MURCIA? ¿Los dejamos volver solos y subir por una pasarela de un mínimo de 7 metros de altura o utilizando un ascensor por la noche?



Sin hablar de que la única vía para todos los coches será la Ronda Sur, con el colapso que ya tiene todos los días.



Los murcianos siempre hemos sido conformistas, pero la plataforma lleva 30 años de lucha por este motivo y desde septiembre llevamos 144 días en las vías de lucha diaria junto a muchos vecinos que abandonaron su pasividad ante la falta de respuestas de nuestros políticos.

Pero, ¿no os parece que no podemos seguir sentados en el sillón de casa, mientras nuestro futuro se escapa, mientras el valor de nuestras viviendas va a caer en picado y nuestros comercios se verán claramente perjudicados?



Por todos estos motivos y con la humildad que siempre hemos intentado tener en la defensa de los asuntos que afecta a nuestros barrio, HACEMOS UN LLAMAMIENTO a todos los vecinos y vecinas de Murcia y especialmente de RONDA SUR para que esta tarde nos acompañéis a la CONCENTRACIÓN organizada por la Plataforma Pro Soterramiento que será a las 17.50 en la Avd Alfonso X el Sabio, en la Delegación del Gobierno (Edif. del MOPU).



Solo nosotros podemos cambiar esta situación, por la dignidad de los barrios y nuestras familias, porqué Murcia lo merece. Recordad que se trata de nuestro futuro. ANIMO.