Ventolera enca´l Ballesta

Construcción del muro en Santiago el Mayor / CARLOS EGIO Murcia

Hace apenas doce días, el alcalde Ballesta se fue a Madrid. La movilización vecinal arreciaba y algo -la vergüenza torera, su gabinete de comunicación, da igual- le conminaba a, ejem, tomar cartas en el asunto del soterramiento. Cartas, no sobres, ojo.

Había que hacer algo, que pareciera que se trabajaba: ponerse detrás de una pancarta, reunirse con alguien, hacer fotocopias, algo. Solicitó audiencia al ministro de la Serna, en la esperanza de que aún se acordase de él, y pallá que se fue. Consiguió una reu de nivel regulero, con “técnicos de Fomento”.

No hubo foto (jo), pero sí notica de prensa. Ahí nos enteramos, hace solo doce días, repito, que el alcalde pedía permeabilidad de los pasos a nivel, pedía trenes híbridos y pedía (guau) hasta variante de Camarillas. Y yo me alegré. Y no solo yo: fuimos muchos quienes interpretamos aquello como un signo de que nuestros mandantes no eran tan ciegos y sordos como parecían, y que treinta años de movilización vecinal no eran un mero oír llover de fondo mientras se corta la pana. La pana, sin embargo, estaba toda cortada ya.

No sabemos si los “técnicos de Fomento” se pegaron o no una panzá a reír ante las reivindicaciones del hombre, pero sí por dónde se las pasaron. Es una zona del cuerpo humano que queda mal nombrar en prensa, aunque sea digital. Ni permeabilidad, ni trenes híbridos, ni aplazamiento ni -por supuesto- variante de Camarillas. Ya te llamamos nosotros si eso, Pepe. A continuación, el alcalde volvió a Murcia, ignoramos si cabizbajo o con el rabo entre las piernas, y siguió a lo suyo: recepción de los alumnos Erasmus, presentación de la Orquesta de Jóvenes, visita de la delegación china, etzzzz.

Nunca más se supo. Nada más se dijo. El mandato del ministro siguió cumpliéndose a rajatabla, vinieron noches de arrastrar vecinos por el pelo para sacarlos de las vías (y el alcalde inaugurando el curso de la Academia del Aire), medios nacionales empezaron a hacerse eco de la AVE-ración de Murcia (y Ballesta con los de la Cofradía de la Caridad), y vino la manifestación más masiva que hemos visto en Murcia en los últimos tiempos (y al alcalde le pilló arreglándose para ir a ver una bandera en Lobosillo).

Y ya pensábamos que se le había olvidado la movida ésa del muro, cuando a preguntas de los periodistas insiste en que no es lo que parece (aunque lo parezca mucho), que él sigue trabajando por el soterramiento y que todas las vías (ejem) de diálogo siguen abiertas, y que en la reu de ayer lunes con ADIF iba a trasladarles lo de dejar la vía en Beniel. Y hoy, ¡zas! ADIF empieza a montar el muro para cerrar el paso de nivel de Santiago el Mayor, el epicentro de las movilizaciones. ¿Parece coña? No, es un alcalde. De verdad. ¿Y se puede quedar peor? ¿No le preocupa que la construcción de lo que ya se conoce como “el muro de Ballesta” le dé la puntilla a su carrera política? Pues vosotros sabréis. Muy preocupado no se le ve.

Ignoro si el alcalde fuma. No tengo foto de su excelencia con Farias en boca. Lo que sí sé es que en su casa, estos días, hace corriente. ¿Y por dónde entra, la ventolera ésa? Por una puerta que tiene delante. ¿Y por qué no cierra la puerta, el señor alcalde? Porque es muy giratoria.