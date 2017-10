Fomento responsabiliza a Pro-Soterramiento de los actos vandálicos y pide que pare la "espiral de violencia"

Íñigo de la Serna, Ministro de Fomento, mostró su rechazo a los hechos sucedidos en la infraestructura ferroviaria de Murcia el pasado martes 3 de octubre por la noche tras las protestas de los vecinos de la ciudad por la instalación de las pantallas protectoras del AVE.

Después de la reunión con Ximo Puig, presidente de la Generalitat, de la Serna denunció que unos “vándalos, delincuentes” provocaron unos “daños de enorme trascendencia” en las vías del tren. A consecuencia de esto, agregó, "mucho me temo que no sé si vamos a ser capaces de restablecer el tráfico en Murcia y sería dramático dejar a una población como Murcia sin tráfico ferroviario por el poco sentido común de unos pocos".

También lamentó el “proceso claro de radicalización” y ha llamado al "sentido común y a la serenidad", explicando que “el Gobierno va a hacer el soterramiento" y que este no se puede ejecutar antes de la llegada provisional del AVE en superficie.

De la Serna recalcó la necesidad de poner fin a los actos vandálico, "basta ya. No puede ser que hace una semana se echara cemento o ladrillos en un desvío, que hubiera provocado el descarrilamiento de un tren; no puede ser que se tiren colchones que provocaron la rotura de los frenos de un tren que pudo frenar probablemente gracias a la pericia del maquinista; no puede ser que la gente se tire a la vía y el tren tenga que frenar por aproximación visual".

Por otra parte, llamó a la Plataforma Pro-Soterramiento a que plantee una comisión para dar seguimiento a las obras junto a instituciones y empresarios, y así "puedan ver cómo se cumplen los compromisos, y critiquen lo que tengan que criticar si no se cumplen".

Asimismo, la Plataforma emitió un comunicado sobre los disturbios del martes por la noche desmarcándose de todo tipo de violencia “venga de donde venga”. Tanto el Ayuntamiento de Murcia, como el Gobierno de la Comunidad Autónoma han condenado lo sucedido el martes por la noche en las vías del tren. Asimismo, el presidente López Miras advirtió en Televisión Española a los manifestantes que de seguir los boicots se podría poner fin al proyecto de soterramiento.