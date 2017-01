Marcus I, Marc Ibarz (1984) es un vocalista, músico y compositor santanderino. Comenzó su andadura como líder del grupo madrileño de soulful reggae Tasty Grooves, con algunos de los mejores músicos del género, y se dio a conocer internacionalmente tras el lanzamiento de un single con la colaboración de Ken Boothe, 'A Change Must Come'. Su último trabajo, 'Inner Calling', supone la defensa acérrima de la cultura roots dentro del reggae.

¿Qué ha supuesto a nivel profesional salir de Cantabria?

He conocido a personas muy especializadas en los géneros de música en los que trabajo, así como nuevas oportunidades, retos y la adrenalina que supone irse a la aventura.

Si tuviese que elegir uno de sus temas para presentarse a alguien que no le conoce, ¿cuál elegiría y por qué?

Escogería dos: 'Easy living man' por tratarse de un tema descriptivo de este álbum introspectivo, y 'Solve the problems', puesto que resume la otra cara del disco, una temática social actual y comprometida.

¿Cree que ha experimentado alguna evolución desde que entró a formar parte de este mundo?

Sí, la verdad que si de algo estoy contento es de sentir una evolución permanente junto a mis compañeros y creo que se nota en los trabajos que vamos desarrollando. El amor a la música que hacemos nos hace infatigables.

¿Cuáles son los principales obstáculos a los que ha tenido que hacer frente a lo largo de su carrera?

La crisis y la falta de apoyos a la música independiente. Hemos sufrido para hacer números y, desgraciadamente, hemos dicho que no a propuestas.

¿Considera que en este país hay ayudas suficientes para los jóvenes talentos musicales?

Está estudiado que invertir en cultura así como en investigación retribuye grandes beneficios a cualquier país que se precie y, para desgracia de todos, no es el caso de España. Quiero aprovechar y dar saludos a las personas emprendedoras que creen en proyectos como el nuestro y a la gente que lucha por lo que ama. Ellos son los que más nos han apoyado.

A su juicio, ¿cuál es el papel del reagge en el panorama musical de nuestro país?

Su papel es el de ser la voz del pueblo, unir a las personas y pregonar amor y buenos valores. En nuestro país está creciendo pero aún no ocurre como en los países vecinos en los que este género musical ocupa el lugar que le corresponde.

¿Qué objetivos se marca a medio largo plazo?

Acabamos de sacar el disco y estamos muy contentos con el resultado. Actualmente, el objetivo que tenemos es difundirlo y compartirlo con todos ustedes, www.tucxone-records.com.