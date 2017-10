España quiere alcanzar las 50 donaciones de órganos por millón en 2020 y aumentar un 10% su actividad trasplantadora

La Organización Nacional de Trasplantes se ha puesto como objetivo alcanzar las 45-50 donaciones de órganos por millón de habitantes en el año 2020, desde el 43,4 actual, y aumentar un 10% la actividad trasplantadora.

Así lo ha anunciado hoy la directora del Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez-Gil, en una rueda de prensa con motivo de la 32 Reunión Nacional de Coordinadores de Trasplantes que se celebra en Santander y en la que ha estado acompañada por el coordinador autonómico de Trasplantes, Eduardo Miñambres.

La responsable española se ha mostrado optimista respecto al reto de incremento de donaciones y trasplantes que se abordará en el congreso, apoyada en los datos actuales según los cuales, a 30 de septiembre, las donaciones y trasplantes han aumentado un 7% en 2016.

De hecho, España es el país con mayor actividad de donación y trasplantadora del mundo, muy por encima de las ratios de donaciones de Alemania (10 por millón) o Reino Unido (20), y a distancia del segundo, Estados Unidos, con 30. Y con más de un centenar de trasplantes por millón, a seis puntos de EEUU, también en segunda posición.

Este éxito es "motivo de curiosidad de los cinco continentes", a quienes "cuesta entender la clave del modelo", que es la organización del sistema, que es "magistral", según Domínguez-Gil.

Un modelo en el que la formación continuada es fundamental y a la que se dedica el 20% del presupuesto. También diferencia de otros la figura del coordinador de trasplantes, "algo puramente español" y que no hay en el resto de países.

Unos buenos resultados que se pretenden mejorar en este congreso en el que, entre otros asuntos, se abordarán la consolidación de la coordinación con los servicios de Urgencias; cómo conseguir incrementar las donaciones de personas mayores (que se utilizan para personas mayores) y en asistolia, en ambos casos, mediante las nuevas estrategias de preservación; o la apertura de una nueva línea de trabajo gracias a los últimos tratamientos para pacientes con hepatitis C.

La donación pediátrica y los trasplantes de vivo también integran el programa, junto con el máximo aprovechamiento de las donaciones, extrayendo de cada donante el mayor número posible de órganos.

CANTABRIA, POR ENCIMA DE LA MEDIA

Por su parte, Miñambres ha destacado que Cantabria está por encima de la media en cuanto a donaciones de órganos, con 65 por millón en 2016, una cifra que se espera igualar en 2017 o superar incluso. En este sentido, ha precisado que en lo que va de año se han registrado 56 donaciones por millón.

En todo caso, ha incidido en que se trata de ratios "muy elevadas, que superan a la media", y ha remarcado que el nuevo reto es "extraer más órganos" de un mismo donante, aunque es algo "difícil de conseguir".

Este año se han realizado en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 29 trasplantes de pulmón, 23 de hígado, 17 de corazón, 34 de riñón, y dos de páncreas, así como 49 hematopoyéticos y 12 de córnea.

El doctor ha subrayado que "lo bueno" de Cantabria no es que sus cifras suban o bajen un año sino que sus buenos datos se mantienen de forma continuada.

CATALUÑA

Por otra parte, a preguntas de la prensa sobre una hipotética independencia de Cataluña, la directora del Organización Nacional de Trasplantes ha asegurado que el criterio de distribución de órganos actualmente no se ha modificado. "No hay comunicación formal ni no formal de modificar" la actividad en Cataluña, ha remarcado, apostillando que "lo que ocurra en un futuro no puedo saberlo".

Domínguez-Gil ha destacado que "el compromiso de los profesionales con sus pacientes está por encima de cualquier consideración política", y ha confiado en que el conflicto se resuelva "adecuadamente".