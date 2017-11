Europe, The Primitives y Avalanch, cabezas de cartel de la segunda jornada de Movember Food & Rock

El evento, que se enmarca dentro de las actividades programadas con motivo de la celebración del Año Jubilar Lebaniego y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santander, se ha organizado fuera de la temporada estival con el objetivo prioritario de contribuir a desestacionalizar el turismo en Cantabria.

El Palacio de Deportes abrirá sus puertas este sábado a partir de las 19.30 horas y el primer concierto comenzará a las 20.20 horas. Los encargados de romper el hielo en la segunda jornada de Movember Food & Rock serán Deaf Leopard, una banda tributo a Def Leppard que tocará grandes hits del grupo británico originario de Sheffield como 'Pour some sugar on me', 'Photograph', 'Gods of war' o 'Love bites', entre otros muchos.

La siguiente actuación será la de Avalanch, una de las bandas de metal nacional más importantes del siglo XXI, que está de regreso para conmemorar el disco más influyente del heavy metal en español de la historia, 'El ángel caído', cuya inspiración musical y conceptual dio origen al nacimiento de multitud de grupos y al resurgir del género en toda España y Latinoamérica.

En su concierto, a partir de las 21.45 horas, tocarán temas como 'Delirios de grandeza', 'Xana' o 'Las ruinas del edén' y ofrecerán en directo una gira en la que por primera vez interpretan íntegramente todas las canciones de 'El ángel caído' y grandes clásicos de discos como 'Llanto de un héroe' o 'Los poetas han muerto'.

Otro de los protagonistas por segunda noche consecutiva será Juan Pablo Ordúñez, conocido como El Pirata, toda una eminencia dentro del rock español. El locutor lleva más de cuatro décadas al frente de uno de los programas musicales de radio más legendario en España, 'La emisión pirata'. Además, ha editado cinco álbumes y en Santander ejercerá de DJ con dos sesiones, a las 23.05 y a las 1.00 horas.

PRESENCIA INTERNACIONAL

El cartel de Movember Food & Rock incluirá como uno de sus principales atractivos el concierto de la banda sueca de hard rock Europe, que en la década de los 80 logró la fama internacional con el álbum 'The Final Countdown', del que se vendieron varios millones de discos en todo el planeta.

Además, Joey Tempest y su grupo son conocidos mundialmente después de ostentar el número uno en más de 25 países y conseguir que algunos de sus temas formen parte del imaginario colectivo global. Los autores de 'Carrie' o 'Rock the night' subirán al escenario del Palacio de Deportes a partir de las 23.30 horas.

Los suecos llegarán a Santander para presentar su último trabajo de estudio, titulado 'Walk The Earth', publicado este mismo año 2017. Se trata del undécimo disco de su dilatada carrera, grabado en este caso en los estudios Abbey Road de Londres, y que muestra la evolución de la banda.

En este álbum, las melodías características de Europe y la profundidad de la voz de Tempest están acompañadas por una sección rítmica poderosa y la guitarra de John Norum, uno de los grandes guitarristas de la historia del rock, que mostrará su virtuosismo sobre las tablas de Movember Food & Rock.

Cerrarán la noche, a partir de las 1.40 horas, The Primitives. Este grupo de culto dentro del indie pop británico saltó a la fama hace casi tres décadas, cuando vio la luz su disco de debut, 'Lovely', que tuvo una gran éxito en todo el mundo debido en gran parte al tema 'Crash'.

Formada originariamente por PJ Court (voz y guitarra), Tracy Louise Cattell (voz), Steve Dullaghan (bajo) y Tig Williams (batería), la banda se disolvió en 1992 tras editar dos discos más. Sin embargo, en 2009 volvieron a los escenarios para rendir homenaje a Steve Dullaghan tras su fallecimiento con una serie de conciertos por las principales ciudades de Reino Unido.

Debido a la gran acogida que tuvo su gira de regreso, en 2012 lanzaron con la actual formación un nuevo álbum, 'Echoes And Rhymes', una propuesta que mezclaba múltiples estilos musicales con temas que son versiones de grupos oscuros de los años sesenta liderados por mujeres.

Además, en 2014 publicaron 'Spin-O-Rama' y este mismo año han sacado al mercado 'New Thrills', una confirmación de que los años no pasan por un grupo que mantiene la frescura de su sonido y sus melodías contagiosas, que transportan a su público a finales de los ochenta y principios de los noventa.