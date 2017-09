PRC-PSOE cree que la propuesta de Sniace "no tiene cabida" en el actual PGOU

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Torrelavega (PRC-PSOE) va a estudiar, junto con el resto de partidos de la Corporación y los técnicos municipales, la propuesta de Sniace en sus terrenos, en los que prevé construir un polígono industrial y un centro de ocio, aunque "todo parece indicar" que este proyecto "no tiene cabida" en el actual Plan General de Ordenación Urbana y no se podría desarrollar en tanto que no se revise el planeamiento urbanístico de la ciudad.