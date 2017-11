PSOE de Cantabria apoya las elecciones para desbloquear la situación en Cataluña

Así lo ha manifestado este sábado el secretario general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga, en su intervención en el Comité Federal del PSOE, celebrado en Alcalá de Henares (Madrid), en la que también ha expresado su apoyo al líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, de cara a esos comicios del 21 de diciembre.

"Los socialistas de Cantabria, y estoy convencido que también los socialistas de cada rincón de nuestro país, estamos orgullosos de vosotros. Sois ejemplo de democracia, sois ejemplo de socialismo, pero sobre todo estáis dando un ejemplo de que si se quiere se puede y que el diálogo es el mejor instrumento para favorecer la vida en común, la mejor manera de por unir en vez de dividir", ha dicho el socialista cántabro.

En este punto, ha destacado también ha ensalzado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha demostrado ser un "hombre de estado" al "anteponer los intereses de la ciudadanía por encima de cualquier otra cosa" y lo ha hecho "sin miedo a nada".

A su juicio, Sánchez, junto con Iceta, es quien ha estado "enarbolando la bandera del diálogo y el sentido común parar resolver un conflicto que se ha producido, sobre todo y pese a todo, por la nula capacidad de la derecha española y la derecha catalana a hablar, a dialogar, a buscar la forma de encajar y resolver esta situación".

Aunque, ha reconocido que el conflicto lo ha generado el independentismo y lo ha llevado hasta tal punto que "está resquebrajando mucho más que la convivencia, está rompiendo principios como la solidaridad y afectando a los valores esenciales de nuestra democracia".

Pero además, ha dicho, "hay mucha gente, dentro y fuera de Cataluña, que está cansada de ver como problemas como el paro, la corrupción, la desigualdad, la pobreza, la falta de recursos educativos, la ausencia de medidas para combatir la violencia de género o hacer frente a la contaminación se han dejado de lado para hablar las 24 horas del día del famoso procés".

"No es que no les importe Cataluña, es que creen que está sirviendo de coartada a la derecha para no hablar de otros muchos problemas", ha denunciado Zuloaga que, por ello, ha destacado que en el Comité Federal del PSOE se hable de todos los problemas que tiene España y de cómo afrontarlos.

"No tengamos nunca miedo al debate y hagamos de él un instrumento constante de aprendizaje y una pauta común del respeto que se merece el PSOE y sobre todo, quienes son más importantes en todo esto, miles de militantes y millones de votantes", ha reivindicado el líder de los socialistas de Cantabria en su intervención, de la que ha informado en un comunicado el partido.